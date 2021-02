Coronavirus: "I contagi reali sono il doppio"

"Non scenderà presto il numero dei morti in Italia, perché ogni giorno sono circa il 3% dei contagi di due settimane prima. Il dato è alto anche perché i casi che si osservano sono meno, anche la metà, di quelli reali". Questa la spiegazione di Carlo La Vecchia, ordinario di epidemiologia a Milano, sul numero delle morti da Covid ancora molto alto in Italia. "Siamo stati il primo Paese fuori dalla Cina a dover fronteggiare il Covid. Eravamo impreparati e a marzo e aprile non abbiamo intercettato almeno 17 mila morti oltre a quelli registrati per Covid in quei mesi", spiega in una intervista a Repubblica. "Questo perché finché il sistema sanitario non ha organizzato una risposta, molti morivano a casa senza diagnosi. Nella prima fase abbiamo avuto un tasso di mortalità tra i peggiori d'Europa".