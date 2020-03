Coronavirus, insabbiato il vero numero dei morti in Italia?

C'è chi dice che in Italia le vittime da coronavirus siano molte di più rispetto a quelle fornite dai dati ufficiali. Molte persone muoiono in casa, nelle case di riposo e insomma non finiscono nel bollettino della Protezione Civile. E una conferma in tal senso arriverebbe anche dalla testimonianza delsindaco di Misano, comune in provincia di Bergamo: "I dati ufficiali non corrispondono al numero dei decessi. Qui abbiamo famiglie decimate".