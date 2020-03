Coronavirus, l'Italia sta messa peggio della Cina: numeri spaventosi

Luigi Ventura, professore ordinario di Economia politica alla Sapienza di Roma, ha analizzato al Fatto quotidiano il tasso di letalità da coronavirus registrato in Italia e lo ha messo a confronto con quello registrato nelle aree del mondo più colpite ed è "preoccupato". Perché "con i suoi attuali casi confermati il nostro Paese supera, e di molto, il numero di quelli registrati in tutte le province cinesi a eccezione di quella dello Hubei, la cui capitale è Wuhan". "Con questi numeri il tasso nel nostro Paese è del 3,15%, quando in alcuni degli Stati più interessati è molto più bassa. Nelle province cinesi, escluso lo Hubei, il dato si è dello 0,8%. In quella, tenendo fuori Wuhan che fa storia a sé, è del 3,3%. Wuhan è al 4.5%, ma è comprensibile perché è l' epicentro dell' epidemia. In Corea del Sud, che è il Paese che con l' Italia e l' Iran preoccupa di più l' Oms, ci sono 5.186 casi e 31 vittime. Il tasso è dello 0,6%".