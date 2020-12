Coronavirus: mossa a sorpresa dai giudici sul piano segreto

La mossa è curiosa e coglie di sorpresa pure i ricorrenti scrive Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/speranza-finge-non-capire-mossa-sorpresa-dai-giudici-sul-1909566.html). Dopo aver depositato una prima memoria difensiva, l'avvocato che difende il ministero guidato da Roberto Speranza venerdì scorso ha inviato al Tar del Lazio una seconda memoria corredata da un "deposito documentale". Sono due pagine, ma di importanza non indifferente nella querelle che ruota attorno al "piano segreto" anti-Covid. Presentandosi come "parte diligente", il dicastero della Salute ha provveduto al "deposito in giudizio" di un file: è forse il tanto misterioso "Piano operativo" realizzato nei primi giorni di febbraio e mai reso pubblico? No. È di nuovo lo studio di Stefano Merler. Il prossimo 22 dicembre il dicastero dovrà presentarsi di fronte ai giudici del Tar laziale per via del ricorso presentato da due deputati di Fratelli d'Italia. Galeazzo Bignami e Marcello Gemmato, dopo aver fatto un accesso agli atti per ottenere il "piano segreto" anti-Covid, si sono rivolti al tribunale amministrativo affinché le toghe costringano il ministero a pubblicare il documento.