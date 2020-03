Coronavirus: ora i cinesi vogliono dare la colpa della pandemia all'Italia

Dopo la diffusione dell'epidemia di coronavirus che ha avuto come epicentro la citta' centrale cinese di Wuhan, Pechino cerca ora di cambiare narrativa trasferendo le responsabilita' della pandemia sull'Italia, nonche' imputandole l'origine dell'infezione da Covid-19. Negli ultimi giorni, scrive l'agenzia Nova, questa ipotesi e' apparsa su diversi quotidiani cinesi; al centro dell'attenzione dei media di Pechino e' finita un'intervista rilasciata il 19 marzo da Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, all'emittente radiofonica statunitense National Public Radio (Npr). Nel suo intervento, Remuzzi riferisce che alcuni medici di medicina generale avevano riscontrato "polmoniti gravi e molto strane di causa sconosciuta" gia' fra novembre e dicembre dello scorso anno, soprattutto fra gli anziani. Secondo l'esperto, questo voleva dire che il virus circolava, almeno in Lombardia, "prima che fossimo a conoscenza della crisi epidemica in Cina".