Martedì, 10 marzo 2020 - 19:36:00 Coronavirus, per Tump sarà come Chernobyl Coronavirus, per Tump sarà come Chernobyl

"Questa epidemia ha preso alla provvista il mondo". Anche Donald Trump, ora, conferma: il coronvirus spaventa pure gli Stati Uniti. Per giorni il presidente ha minimizzato i numeri dei contagiati oltre Oceano da un virus che sembrava prima solo "cinese", poi solo "europeo". Invece l'epidemia viaggia con le persone e sugli aerei, si nasconde per una settimana o più e poi colpisce, duramente. Intanto il Washington Post colpisce duro la Casa Bianca, sostenendo che il coronaviurs sarà "la Chernobyl di Trump". Vale a dire un'epidemia che il governo avrebbe cercato di tenere nascosta e che ora si vedrà, invece, esplodere politicamente tra le mani come accaduto al regime sovietico nel 1986 con la tragedia della centrale nucleare in Ucraina.