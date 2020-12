Coronavirus, svelato lo studio Merler da cui è nato il 'piano segreto'

Se ne è parlato a più non posso. Ne sono stati riportati alcuni spezzoni. Il ministero della Salute continua a ritenerlo il "piano segreto" di cui Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione, parlò in una intervista di aprile. A un giorno dall'udienza al tar che (forse) farà un po' di chiarezza lì dove i vertici dello Stato stanno regalando un bel po' di nebbia, il Giornale.it pubblica integralmente (https://www.ilgiornale.it/news/politica/ecco-svelato-studio-merler-perch-non-piano-segreto-1911386.html) lo studio realizzato da Stefano Merler, ricercatore della Fondazione Bruno Kessler. È l'analisi da cui è partito tutto, o quasi. I calcoli che avevano predetto quel che poi è realmente accaduto: l'Italia investita dal coronavirus e migliaia di infetti lungo tutta la penisola.

Piccolo, breve riassunto. Secondo quanto scoperto dal Giornale.it e rivelato nel Libro nero del coronavirus, il 12 febbraio Merler presenta il suo studio al Comitato tecnico scientifico. In quella sede il Cts dà mandato ad un gruppo di lavoro interno (una decina di persone, tra cui Urbani del ministero della Salute con i suoi collaboratori) per elaborare entro una settimana "una prima ipotesi di Piano operativo di preparazione e risposta a diversi scenari di possibile sviluppo di un'epidemia da 2019-nCov". Il "Piano" viene redatto, presentato in bozza a Speranza, approvato dal Cts e tenuto riservato su richiesta degli esperti. Nessuno ne sa nulla fino ad aprile, quando Urbani incautamente smentisce "vuoti decisionali" e rivela l'esistenza di un "piano secretato" applicato nella prima fase dell'epidemia. Da quel momento in poi è tutto un gioco delle tre carte. A chi richiede la visione di quel documento, il ministero risponde picche: dice di non averlo, lo derubrica a banale "studio", lo confonde con l'analisi di Merler. Come rivelato da una fonte qualificata al Giornale.it, però, lo studio di Merler e il "piano secretato" sono due atti ben distinti...