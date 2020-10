Coronavirus: "Torneremo a respirare tra un anno"

Secondo Rino Rappuoli, capo della ricerca sui vaccini all'Imperial College di Londra, usciremo dall'emergenza coronavirus "entro il 2021 grazie a vaccini e anticorpi monoclonali". Uno scenario non troppo rassicurante, quello del "padre" dei vaccini contro meningococco B, C e pertosse: "I primi risultati - spiega alle colonne del Giorno - arriveranno entro fine anno, la grande quantità di vaccini arriverà nei primi mesi del 2021: se tutto va come previsto, entro Natale 2021 dovremmo cominciare a respirare".