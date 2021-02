Forza Italia terremotata da Mario Draghi; fuggi fuggi da Berlusconi

Dopo la scelta di Mario Draghi di chiamare al governo tre esponenti di Forza Italia anti-sovranisti, il partito di Silvio Berlusconi è entrato in subbuglio. Il Cav è corso ai ripari e ha subito nominato Antonio Tajani coordinatore unico e gli viene anche affidato il compito di "gestire l'attività e il contributo di Forza Italia al neonato governo Draghi". Annamaria Bernini sua vice e Licia Ronzulli, responsabile per i rapporti con gli alleati. Ma il caos è scoppiato lo stesso: tre deputati, Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino e Guido Della Frera hanno lasciato il gruppo alla Camera per il Misto. Se ne vanno con Giovanni Toti in "Cambiamo!", mentre Stefania Prestigiacomo minaccia di voler lasciare la politica.