Franceschini molla Renzi e "benedice" Conte? Il bluff è servito

“E allora, se si aprisse la crisi, tanto varrebbe andare a votare. Giuseppe Conte contro Matteo Salvini e ce la giochiamo”. Il Corriere della Sera ha raccolto stamattina gli "umori" di Dario Franceschini. Secondo il ministro della Cultura non si starebbe sta considerando che non è affatto scontato trovare un’altra maggioranza per proseguire questa legislatura, nonostante all’orizzonte ci sia la tanto ambita elezione del presidente della Repubblica. L'incontro del 5 novembre tra i leader dei partiti di maggioranza del Conte II era terminato con l'impegno a "lavorare tutti insieme avendo come orizzonte la fine della legislatura nel 2023. E allora, se si aprisse la crisi, tanto varrebbe andare a votare. Conte contro Salvini e ce la giochiamo", spiega Franceschini. In ogni caso, ora Matteo Renzi sarebbe determinante: "A lui non frega niente del Conte 3 o del Draghi 1": se si aprisse la crisi - secondo il dirigente dem - l’ex premier si porrebbe al crocevia di ogni scenario e farebbe "ballare tutti" tanto che il sistema "finirebbe nel pantano. Sarebbe allora preferibile andare alle urne con l’attuale sistema di voto", prevedendo coalizione composta da M5S, Pd, una lista di sinistra e una lista Conte", con Iv fuori dalla squadra, "perché chi ha provocato la crisi poi non potrebbe pensare di stare con noi".

Di sicuro però i renziani non si sono persi d'animo dopo aver sfogliato stamattina il Corriere della Sera. Sapete cosa hanno detto? "Franceschini bluffa, anche perché alla fine lui fa solo il gioco dei 5s (a proposito: vediamo cosa faranno con la Raggi a Roma...) e chi ha più paura di tutti del voto sono proprio loro….". A cominciare dal ministro della cultura che non è certo famoso per la smania di andare ad elezioni. Ma c'è di più perché ora parte l'affondo di Matteo Renzi: "Franceschini rispetti le istituzioni e non si sostituisca a Mattarella, unico a cui spetta indicare la via e decidere il da farsi in caso di crisi di governo". Insomma, il leader di Rignano prepara i popcorn e rilancia sul Mes: "Dobbiamo prenderlo e destinare i 9 miliardi del Recovery a cultura e turismo, investendo 37 miliardi sulla sanità: il minimo indispensabile per affrontare la sfida del vaccino, ricordiamo che siamo il paese con numero più alto di morti". "La palla sta adesso nel campo di Conte, noi attendiamo risposte sulla lettera che gli abbiamo consegnato: prima di tutto sul Mes". Ma se poi alla fine si andasse a votare? "Se il premier constaterà che non esiste più una maggioranza e Mattarella decidesse di andare al voto noi abbiamo già la campagna elettorale pronta: non faremo sconti a chi non ha voluto prendere il mes". Che tradotto significa: faremo le pulci al governo e spiattelleremo in piazza tutto quello che non ha funzionato nella battaglia al Covid. E non solo.