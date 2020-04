Governo, Conte attacca la Germania e asfalta il Mes: "Ha una brutta fama"

Molti Paesi europei hanno guardato finora soltanto ai propri vantaggi, la Germania ha “un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole dell’Ue” e con questo surplus non opera da locomotiva bensì da “freno per l’Europa”. È quello che dice Giuseppe Conte in un’intervista alla Sueddeutsche Zeitung, anticipata sul sito del giornale tedesco.

“Mes ha brutta fama, non dimentichiamo la Grecia” – Il Mes in Italia ha una cattiva fama. È quello che dice Giuseppe Conte nell’intervista alla Sueddeutsche Zeitung. “Non abbiamo dimenticato che ai greci, nell’ultima crisi finanziaria, sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero i crediti”, afferma il presidente del Consiglio.