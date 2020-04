Governo Conte blindato da Mattarella: ecco perchè non si andrà mai al voto

Al Quirinale vedono bene quelle spinte a indebolire il premier Giuseppe Conte. Ma la domanda che ci si pone è chiara: per quale motivo? Quale potrebbe essere il fine di tali azioni? Quesiti a cui non seguono risposte poiché, almeno per il momento, non vi sono i presupposti per dare vita in Parlamento a un governo alternativo. Anche perché in questi giorno tutto sembra tranne che esserci un clima di unità nazionale, che invece dovrebbe predominare in un momento di estrema emergenza. Le voci non mancano: dalla figura di Mario Draghi come presidente del Consiglio alla persona di Vittorio Colao che potrebbe diventare premier. Insomma, il Quirinale non vuole crisi di governo al buoi. Meglio proseguire con Conte