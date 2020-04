Governo, la tela di Palazzo Chigi. Conte si blinda

A Palazzo Chigi ufficialmente ostentano serenità ma c'è preoccupazione per i sondaggi in arrivo. C'è la percezione di essersi spinti troppo in là con la gestione dell'emergenza, soprattutto sul fronte della limitazione delle libertà personali anche se è "stato necessario" dicono. I Dpcm ma non solo. E' vero, la Consulta finora non ha sollevato eccezioni così come anche il Quirinale, dicono compiaciuti dalle parti di Palazzo Chigi e "la gente ancora ci segue"; il consenso del premier è al top ma quanto durera? Per questo sono attesi con trepidazione i prossimi sondaggi: "Quelli delle prossime due settimane saranno decisivi per capire i trend futuri" fanno sapere fonti di una autorevole "delegazione" di governo. Il perchè è presto detto: nell'arco di uno o due mesi al massimo si teme un "incattivirsi" della situazione sotto il profilo sociale ed economico e quindi anche la compagine governativa potrebbe subirne le ripercussioni: "Se non saremo bravi, da giugno si balla", la frase che circola con maggiore insistenza. Ma la "paura" è anche un'altra: che se le cose dovessero andar bene, con la fine dell'emergenza la politica riprenderebbe il suo normale corso e svanirebbero tutte quelle remore che finora hanno blindato il dibattito pubblico nel paese. Insomma, se si "sblinda" il paese rischia di "sblindarsi" anche la poltrona del Premier. Per questo "Giuseppi" sta già correndo ai ripari cercando il soccorso del duo Letta-Berlusconi: sono gli unici che potrebbero tenerlo a galla in caso di di divisioni all'interno della maggioranza (5Stelle e Renzi già fremono, anche se tra il dire e il fare...). Sempre che poi in Forza Italia decidano di accettare un Conte ter, cosa non affatto scontata. Nel frattempo però ottiene la solidarità dai partiti di governo, il Pd su tutti. Tra i dem, rivela una gola profonda, nessuno sta seriamente pensando di far fuori Conte. "Un altro governo non esiste" dicono dal Nazareno. L'unico "fuori linea" sembra essere il capogruppo al Senato Marcucci: "E' un problema. Marcucci, insieme a Orfini, è l'ultimo renziano rimasto nel Pd" commenta un deputato molto vicino al segretario Zingaretti. Poi c'è Renzi, sempre molto critico con il Premier: ma perchè lo fa? "Non perché abbia un altro schema, ma solo per far vedere che lui ancora conta. Un po' come cantava Iannacci: per vedere l'effetto che fa... ", commenta sempre lo stesso parlamentare Pd. Che spiega: "In queste condizioni far saltare Conte sarebbe una follia. Lo spread salirebbe a 500, saremmo visti come degli irresponsabili. E poi non guardate i sondaggi? Chi sta sulla scia di Conte cresce, Pd e 5Stelle in primis, addirittura sale Forza Italia che ora si è messo a non attaccare più il governo. Calano solo i due Matteo, sempre ostili a priori a Conte ". Insomma, comunque vada, non sarà facile detronizzare "Giuseppi".