Nomine pubbliche, dopo Pasqua le liste. Ecco i manager in pole position

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Il premier Giuseppe Conte non le manda di certo a dire in Europa arrivando persino ad usare toni di salviniana memoria ("cambino le regole o faremo senza Europa") ma intanto continua a battagliare anche sul fronte interno dove a breve si aprirà la delicata partita delle nomine pubbliche.

Già perché nei prossimi giorni, oltre a sapere di che "morte dovremo morire in Europa", sapremo anche chi siederà sulle poltrone che contano veramente in Italia: quelle delle grandi partecipate. Banchetto al quale l'attuale governo non intende assolutamente rinunciare. Nemmeno in tempi di Coronavirus: "L'Italia è un paese dove si possono rinviare le elezioni e i referendum ma per nessuna ragione al mondo si rinuncerebbe mai ad una bella infornata di poltrone pubbliche".

Ecco allora che per l'Eni è derby tra Descalzi e Starace (ma in pista ci sono anche Cao e Alverà), per Terna circolano con insistenza i nomi di Donnarumma e Camerano. Per Leonardo, Palazzo Chigi punta sulla conferma di Profumo (anche se c'è chi preme per la soluzione Colao o Caio) mentre Del Fante potrebbe essere riconfermato in Poste.

Insomma, la deadline di Palazzo Chigi è fissata per la fine della prossima settimana (subito dopo Pasqua per intenderci). E c'è da scommettere che non ci saranno ritardi. Al Mef servono tanti soldi e subito: compresi quelli dei dividendi delle partecipate.