Governo, per Conte è il momento della verità. O frena la crisi o va a casa

Bruno Vespa lo scrive sul Giorno: "Il presidente Conte è stato accusato di atteggiamenti ondeggianti, prima poco prudenti, poi troppo. Ma i veri problemi debbono arrivare". Adesso Conte "non potrà cavarsela con il rinvio delle scadenze fiscali per le zone colpite. Servono provvedimenti straordinari di immediata attuazione. Occorrerà un gigantesco taglio fiscale alle imprese del turismo che sono le più colpite, un grande sostegno all'esportazione, una spettacolare campagna d'informazione all'estero". Ma il governo sarà capace di affrontare una situazione così delicata? "Se Conte non avesse anticorpi potenti per resistere alla rivolta del mondo produttivo del Nord, difficilmente avrebbe vita lunga".