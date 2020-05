Governo: Vaticano e Quirinale preoccupati

In Vaticano cominciano a criticare "Giuseppi": non si può più andare avanti a colpi di bonus, mancette e Dpcm. Mattarella fa sapere che se il Decreto rilancio non è stato ancora approvato non è colpa sua. E Oltretevere si sogna Franceschini Premier

Persino il Capo dello Stato è dovuto scendere in campo facendo sapere a chi ha avuto modo di sentirlo in queste ultime ore che se il "Decreto rilancio" non è stato ancora approvato non è certo colpa del Quirinale; sulla scrivania del Colle non è ancora arrivato e, si dice, dovrebbe arrivare soltanto entro domani sera. Insomma, si nota un certo imbarazzo se non addirittura fastidio dalle parti del Colle per gli ormai consueti comportamenti del governo: prima l'annuncio tv e poi il testo definitivo chissà quando.

Anche in Vaticano hanno delle forti perplessità su questo modus operandi: non tutti sono più convintissimi di Giuseppe Conte anche se Papa Francesco con la sua tela diplomatica continua nella sua opera di sostegno del sistema paese e del governo in particolare. Ma qualche crepa all'interno delle sacre mura d'oltretevere comincia a intravedersi: "Dopo tutti questi mesi dall'inizio dell'emergenza Coronavirus non stiamo vedendo quei risultati che ci saremmo aspettati" spiegano fonti vaticane. Il timore che comincia a serpeggiare è che le misure prese dal governo non siano più sufficienti per garantire una vera ripresa del paese e che non si possa andare avanti soltanto a colpi di bonus, mancette e Dpcm: "Serve un'idea vera di paese, una visione d'insieme delle cose da fare. Un progetto per il rilancio". E questo ancora non c'è. Preoccupazione che accomuna anche il Colle con il quale i rapporti e le consuetudini sono strettissime.

Tanto che oltretevere si comincia ad accarezzare l'idea di un possibile approdo di Dario Franceschini a Palazzo Chigi, un super cattolico ben visto da Quirinale e Vaticano e che, insieme agli altri cattolici David Sassoli a Paolo Gentiloni da Bruxelles "blinderebbe" la ricostruzione del paese e la nomina del prossimo Capo dello Stato a favore di esponenti da sempre ritenuti vicini alla Santa Sede.