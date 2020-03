"Il Coronavirus è come la pasta, la Cina l'ha inventato e gli italiani...."

Palazzi & potere

Sentite cosa dice il noto regista cinese Ai Weiwei: "Il coronavirus è come la pasta. I cinesi l'hanno inventato, ma gli italiani lo hanno diffuso in tutto il mondo". Vedremo se l'Italia avrà il coraggio di chiedere le scuse anche alla potentissima Cina....come accaduto per la Francia. La Cina, a parti invertite, avrebbe già attivato i canali diplomatici...