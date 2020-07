La classifica dei giornalisti più presenti in rete? Al primo posto c'è....

Anche in giugno, come da tre mesi a questa parte, in testa alla classifica dei giornalisti più attivi sui social, stilata da Sensemakers per Primaonline.it sulla base dei dati di Shareablee, ci sono Andrea Scanzi, primo con 7,1 milioni di interazioni (like, commenti condivisioni) e Nicola Porro, secondo con 1,9 milioni.

Scanzi e Porro sono – su fronti opposti – due esponenti di quella comunicazione aggressiva, farcita di insulti e polemiche, che va per la maggiore sui social network. Un mondo narcisistico ed egocentrico, dove ci si mette in mostra per essere ammirati o odiati, piuttosto che amati, spiega lo psichiatra francese Jean-Christophe Seznec nel suo ultimo libro ‘La magica virtù di misurare le parole’, pubblicato in questi giorni da Feltrinelli.