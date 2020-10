Matteo Renzi, inizia il controesodo: ecco chi molla Italia Viva

Matteo Renzi deve fare attenzione: forse è iniziato il controesodo verso il Pd. Di certo c’è che il deputato calabrese Nicola Carè gli ha detto arrivederci e grazie: “La strada intrapresa non era quella giusta, torno del Pd per dare forza alle idee riformiste”. Per Repubblica si tratterebbe del primo segnale del controesodo che in tanti in Parlamento si aspettavano dopo il risultato delle regionali che ha proclamato l’irrilevanza di Iv, sia a livello politico che di consensi.