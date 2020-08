Matteo Salvini? E' il più grande "alleato" di Conte

“È il grande alleato di Giuseppe Conte - è l’osservazione di Sestino Giacomoni, uno degli uomini ombra di Silvio Berlusconi - perché non offre un’alternativa”. Un’opinione, scrive il Giornale, che sembra essere piuttosto diffusa anche all’interno della lega, almeno stando a sentire Giuseppe Biasini: “Dobbiamo far cadere questo governo dialogando con i centristi, la sinistra moderata di Renzi, di Calenda, i grillini eterodossi, non pensare solo al voto che non arriverà. In quanti la pensiamo così nella Lega? La maggioranza”.