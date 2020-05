Mes in alto mare. Ecco perchè i 5Stelle non si fidano dell'Europa

Il Mes "senza condizionalità" non convince il Movimento 5 stelle ma provoca una reazione delusa anche da parte dei vertici del M5s. Una nota non firmata da Crimi ma M5S, a sottolinearne l'ufficialità, definisce il parto dell'Eurogruppo "debolmente migliorato" ma "inadeguato" e garantisce che l'Italia non vi farà ricorso. Il M5S si aggrappa alla richiesta del premier Giuseppe Conte di uno "sforzo straordinario" per il "Recovery Fund, l'unico strumento in grado di affrontare seriamente questa emergenza e il maggior debito legato a questa emergenza deve essere scorporato dai calcoli futuri dei parametri sul debito". I motivi di perplessità, spiegano autorevoli fonti del MoVimento 5 Stelle sono essenzialmente due: la decisione presa in Europa è meramente politica, ovvero non c'è nessuna modifica dei regolamenti e fintanto che non ci sarà una modifica dei regolamenti saranno solo chiacchiere scritte sulla sabbia. "Come abbiamo sempre detto "verba volant scripta manent": vogliamo vedere le carte e finora le carte non ci sono" spiegano. Ci sono solo "prese d'atto" di tipo politico: e se un domani cambierà la commissione europea e cambierà orientamento politico? "I prestiti durano 10 anni e da qui a 10 anni ci saranno altre commissioni europee che se non si cambiano i regolamenti ora potranno tranquillamente chiederne il pieno rispetto". Per cui il tema è cambiare i regolamenti non fare dichiarazioni stampa. D'altra parte i regolamenti oggi parlano chiaro per cui basterebbe che uno Stato nei prossimi anni facesse ricorso e lo vincerebbe senza problemi mettendo l'Italia sotto schiaffo e facendo arrivare la troika a Roma. Insomma, se non è una bocciatura su tutta la linea poco ci manca ma c'è anche un altro motivo che desta perplessità dalle parti di Palazzo Chigi e tra vertici del MoVimento 5 Stelle e sono i gravi ritardi sul Recovery Fund, ritardi che volente o nolente potrebbero costringere il belpaese ad accettare il Mes. Con tutte le possibili conseguenze future del caso.