Pd, durissimo sfogo di Zingaretti: governo in bilico?

Insoddisfazione è il sentimento prevalente nel Pd rispetto al governo di Giuseppe Conte ed è il termine a cui fanno ricorso i dirigenti dem e i loro rappresentanti nell’esecutivo per spiegare lo stato d’animo verso quella che definiscono la “politica del rinvio” del premier. Lo scrive il Corriere delle sera, che riporta alcune parole pesanti di un esponente Pd del governo: “Non si può andare avanti di rinvio in rinvio. I nodi, se non li sciogli, prima o poi ti arrivano addosso tutti insieme”.