Pd, il sondaggio choc che affossa Zingaretti e compagni

La crisi di governo innescata all'inizio del 2021 non ha fatto altro che apportare problemi all'interno del Partito democratico, mettendo in acceso rilievo le diverse correnti di pensiero e provocando più di qualche dissidio a distanza.

Una situazione tutt'altro che tranquilla per i dem, scrive Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/sondaggio-choc-pd-tracollo-conte-leader-m5s-1927693.html) che adesso temono la scissione definitiva perché le circostanze che si sono venute a creare non fanno dormire affatto sonni tranquilli. Tutto è partito dalla strategia adottata da Nicola Zingaretti nella gestione della crisi, finita nel mirino di molti esponenti che hanno chiesto conto di quanto accaduto: "Qualcuno, prima o poi, dovrà pagare per la fallimentare strategia tenuta dal partito". Il segretario del Pd non ha passato mesi sereni, messo costantemente sulla graticola soprattutto dalla componente di minoranza dei filo-renziani che chiede con urgenza un cambio di leadership.