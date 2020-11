Putin ha già scelto i suoi successori?

Secondo Strategika 51, rivista web vicina al potere militare russo già ci si interroga su chi prenderà il posto di Putin, dato ormai in uscita. I nomi fatti sono sostanzialmente due, e ovviamente sono entrambi graditi al presidente: il primo è Ramzan Ahmadovich Kadyrov, presidente della Cecenia, mentre il secondo è Sergey Kujugetovich Shoigu, ministro della Difesa e generale delle forze armate russe. Due uomini forti, che godono entrambi dell’assoluta fiducia di Putin, che li considera il meglio per la sua successione, soprattutto se paragonati a certi “burocrati dal carattere debole”, come li ha definiti la rivista Strategika 51.