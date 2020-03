Rai: Di Bella, Calandrelli, Annunziata, Liorni, Daniele. Novità in arrivo

Da oggi mamma Rai ha una task force contro le fake news (riguarderà le notizie di tipo sanitario e sarà fatta in accordo con un gruppo di scienziati e virologi): a guidarla sarà Antonio Di Bella, attuale direttore di Rainews. Altre novità in arrivo: Liorni al posto della Daniele, Moreno e Greco in corsa per un nuovo programma su Rai 2, Lucia Annunziata in pista per una striscia informativa su Rai Tre. E i 5Stelle vogliono Di Mare al posto della Calandrelli...

Da oggi mamma Rai ha una task force contro le fake news (riguarderà però solo quelle di tipo sanitario e sarà fatta in accordo con un gruppo di scienziati e virologi): a guidarla sarà Antonio Di Bella, attuale direttore di RaiNews (che autorevoli indiscrezioni vorrebbero come prossimo responsabile del coordinamento editoriale). L'annuncio della nascita della task force è stato dato direttamente dall'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, nel corso della trasmissione UnoMattina.

Intanto ieri a viale Mazzini c'è stata una riunione con i direttori di rete per il palinsesto estivo. Tra le idee al vaglio è spuntata quella di sostituire Storie italiane (la Daniele lascia a fine aprile per l’imminenza del parto) con Italia Si di Liorni che dal sabato pomeriggio si allargherebbe alla fascia mattutina. Da notare che entrambi sono "scuderia" Presta. Su Raitre - una rete che con la nuova gestione è in forte crisi di ascolti - si pensa all’informazione. In particolare ad una striscia di mezz’ora da affidare tutte le sere a Lucia Annunziata. Sempre a proposito di Raitre sono in molti a chiedersi se la Calandrelli possa continuare ad essere direttore di due canali, il 3 appunto e Rai Cultura, adesso che il piano industriale è stato rinviato (o forse sepolto definitivamente). C'è però un direttore senza "direzione" da quando il nuovo piano industriale è stato bloccato: Franco Di Mare. I 5Stelle scalpitano: lo vogliono al posto della Calandrelli. Possibili novità anche a Raidue: si pensa ad un programma d'informazione da testare tra luglio e agosto per poi riproporlo a settembre in via definitiva. È corsa a due per la conduzione: Manuela Moreno oppure Gerardo Greco che tornerebbe in Rai. Si dice che attualmente sia molto stimato in casa leghista.

In casa Pd intanto (zona Zingaretti ma anche Franceschini) monta la rabbia sulla gestione della Rai in tutta l'emergenza coronavirus. Occhi puntati soprattutto su Rai Uno e Tg1(ma anche sul Tg3) dove i ministri grillini, e soprattutto Di Maio, sono oramai ospiti fissi. Al Nazareno si stanno raccogliendo dati, cifre e presenze dei ministri 5Stelle a Domenica In, la Vita in Diretta, Storie Italiane e gli altri contenitori della Rete oltre al tg della rete ammiraglia. Un dossier puntuale, pronto per essere inoltrato a chi di dovere. Al Nazareno non escludono neanche altre forme di protesta (qualcuno arriva persino ad ipotizzare gesti clamorosi: ovvero che i big dem non accettino più interviste ed ospitate da mamma Rai).