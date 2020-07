Rai, dopo i palinsesti nuova infornata di nomine in arrivo: tutti i nomi

Notizie dal Tg1, che in molti ormai chiamano "GigiUno" per la presenza quasi quotidiana di Gigino Di Maio sia come ministro che come leader dei 5Stelle. L'altro giorno si è raggiunto il massimo, con il Ministro degli Esteri in collegamento per ben 3 minuti al Tg1 delle 20 per parlare di Autostrade. "Che c'entra lui che è ministro degli esteri? " ha subito attaccato Salvini. Molte perplessità anche al Nazareno: "Al limite dovevano intervistare o la De Micheli o Gualtieri, i ministri competenti. Oppure Conte". Ma ieri stava per arrivare addirittura la doccia fredda. Dal Tg1, viste le polemiche, avevano deciso di tagliare la battuta col ministro Amendola in vista del vertice europeo. "Il governo è troppo alto nei numeri", avevano avvisato dal Tg. Quindi niente Amendola del Pd. "Ma come, 3 minuti con Di Maio sì, che poi è presente in tutte le salse, e poi tagliano i nostri ministri?", hanno replicato dal Pd. Il ministro era stato informato del taglio proprio mentre era in aereo con Conte per andare al vertice di Bruxelles. Diciamo che non l'aveva presa bene. E neanche dal Pd. Ma alla fine, anche se per pochi secondi, si è deciso di mandare il sonoro del Ministro piddino. Anche se ormai l'ennesima polemica fra Tg1 e Pd era innescata.

Semprini ha detto no ad Agorà in coppia con la Luisella Costamagna (così come Giorgino poco prima della chiusura dei palinsesti ha detto no alla conduzione di Unomattina; i vertici di viale Mazzini avrebbero voluto lui al posto di Frittella per liberare la conduzione del Tg delle 20). Mentre pochi giorni fa la giornalista del Corriere della Sera Maria Teresa Meli ad Agorà Estate ha polemizzato in diretta sulla trasmissione e sulla rete tre che ormai è diventata sempre più grillina, da quando è stato nominato il neo direttore Franco Di Mare. "Rai Tre fa il paio del Tg1. Dov'è il pluralismo? Ma soprattutto cosa fa Salini?" dicono dal Pd dove proprio sulla conduzione alla Costamagna e sul nuovo indirizzo politico della rete hanno espresso molti dubbi. Chissà se veramente non ci sarà nessun esponente del Pd nel programma della Costamagna.

Mugugni in Rai per la decisione dell'Ad Salini di far condurre a Maria De Filippi la serata contro la violenza sule donne: "Con tutte le brave giornaliste e conduttrici che abbiamo in Rai, perché affidare la serata al principale volto della concorrenza?" dicono agguerrite le donne di Mamma Rai.

Intanto, nel prossimo cda , quello del 29 luglio sono attese le tanto sospirate nomine: Vianello a Rainews con Bergamini vice, Di Bella a New York (che dopo l'estate farà un programma di esteri in coppia con Lucia Annunziata) Montanari alla scuola di Perugia, Bendicenti ora in pole per Bruxelles nonostante i direttori di testata abbiano votato per Giovanna Botteri. Tra le ultimissime novità, la produzione a Torino del nuovo access di Rai3 con Geppy Cucciari.