Significato ed effetti dell’investitura di Mario Draghi

La lettura dell’editoriale di Ernesto Galli Della Loggia sul Corriere della Sera del 5 febbraio 2021 dal titolo “La nostra classe dirigente e il sapere che serve in politica” dava una visione oggettiva, ma sconfortante della situazione italiana. Si osservava in quell’articolo che l’abbandono della vita pubblica da parte delle élite e il fatto che una percentuale sempre più ampia della classe politica al vertice del Paese è composta di individui giovani con alle spalle studi mediocri e per lo più privi di una buona cultura di base. Come nelle teorie monetarie, la moneta cattiva scaccia quella buona. Come uscire da quanto rappresentato in quell’articolo? La via per uscirne appare essere una sola: meritocrazia in tutti i campi e formazione severa e di alto profilo (la scuola italiana sino a qualche decennio fa era assolutamente in grado di raggiungere questi obiettivi). Il merito dovrebbe essere l’unica discriminazione da fare nei confronti di connazionali e stranieri. L’Italia del futuro avrà bisogno delle migliori energie per competere a livello mondiale ed europeo, a cominciare dalla classe dirigente pubblica. La selezione dei migliori deve avvenire, come prescrive la nostra Costituzione per pubblici concorsi. Deve essere ulteriormente ridotta la possibilità di accesso alla dirigenza pubblica per nomina politica. Inoltre, la classe dirigente deve avere requisiti culturali e professionali di alto profilo, a cominciare dai membri del Governo. In questo senso, la nomina di Mario Draghi a presidente incaricato della formazione del nuovo governo è di buon auspicio: una personalità del suo calibro e della sua autorevolezza comporterà necessariamente un innalzamento del livello della classe dirigente. A meno di una insensibilità disarmante, l’interlocutore non potrà fare a meno di considerare il livello del confronto. A cominciare dalla formazione del governo, dunque, i migliori dovranno essere chiamati ad assumere responsabilità di così alto livello. Nei partiti politici, in tutti i partiti, ci sono persone apprezzate e di livello. I partiti, però, devono essere motivati a fare una selezione dei candidati più competenti. E nel controllo democratico anche i media, non schierati aprioristicamente pro o contro determinate forze politiche, hanno una funzione essenziale, se vogliono davvero essere parte della nostra democrazia. Del resto, che senso avrebbe richiedere per la nomina alle Autorità indipendenti requisiti di particolare professionalità e competenza per poi lasciar accedere al Governo della Repubblica personale non qualificato. È vero che la democrazia non può imbrigliare la volontà popolare con requisiti non previsti in costituzione, ma è anche vero che i partiti politici debbono pubblicamente esporre i curricula dei propri candidati. La meritocrazia deve pervadere tutta la macchina pubblica, essendo di esempio, proprio come Mario Draghi, per le nuove generazioni, stimolando spirito di emulazione invece che sentimenti di invidia. Anche per questo motivo l’incarico conferito dal Presidente della Repubblica ha un forte significato. Non perché si debba negare riconoscenza a chi finora ha guidato il paese in una difficile congiuntura sanitaria ed economica, ma perché ora si tratta di vedere in profondità ciò che serve per migliorare le sorti dell’Italia. Occorre, come è stato da più parti osservato, fare “debito buono” perché il peso sulle nuove generazioni sia effettivamente produttivo. È una responsabilità altissima e occorre che alla guida del Paese ci sia una personalità che ha una visione complessiva delle esigenze nazionali, in una visione di integrazione europea. È confortante vedere che la maggior parte dei partiti ha dimostrato disponibilità nei confronti del tentativo del Presidente incaricato, ciò fa ben sperare per una ricomposizione sana del quadro politico generale, con una sinistra attenta agli aspetti sociali e del lavoro e una destra attenta alle ragioni dell’impresa che è l’unica a creare nuovi di posti di lavoro e alla tassazione non soffocante delle attività economiche, garantista dei diritti del singolo, al rigore nella gestione del bilancio pubblico. Entrambe, poi, nel solco di una esperienza europea che l’Italia non può deludere. Entrambe, destra e sinistra realmente interessate alla riforma della pubblica amministrazione e della giustizia, come servizi essenziali per la collettività. Anche per questo motivo, la selezione della classe dirigente è fondamentale. Le politiche vanno possibilmente ampliate, a cominciare dalla sanità pubblica. È vero certamente che l’impegno del governo italiano per le risorse del recovery fund è stato intenso, ma i 209 miliardi che potranno rinvenire dalle risorse europee ci sono stati promessi perché siamo tra i paesi con maggiori criticità ed esigenze di riforme strutturali. Non dobbiamo cullarci troppo su questi risultati.