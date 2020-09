Silvio Berlusconi quasi in lacrime: ecco perchè

Esce dal San Raffaele Silvio Berlusconi, dimesso a 12 giorni dal ricovero per coronavirus che ha tenuto col fiato sospeso l'Italia. "Con l'aiuto del Cielo e grazie alla professionalità dei medici - ha annunciato ai giornalisti che lo attendevano, visibilmente provato e commosso e con la voce tremolante - ho superato quella che considero la prova forse più difficile della mia vita. Rivolgo un grazie a tutti coloro che mi hanno manifestato la loro vicinanza. Il mio pensiero va ai tanti ammalati e alle loro famiglie". Berlusconi si è detto emozionato e sorpreso per i tanti attestati di stima "arrivati non solo dagli amici e colleghi di partito, ma anche avversari".