Un governo forte e autorevole per la ripresa

Alcuni recenti iniziative governative e la drammatica situazione in cui ci ha posto l’epidemia ripropongono il tema della guida del Paese. A tali emergenze si aggiungono le criticità del rapporto Governo-Parlamento e Stato-regioni. Da ultimo, la scelta di nominare una commissione di esperti per valutare le modalità di ripresa delle attività sembra voler affrancare la responsabilità politica del Governo dal compito di fare le non semplici scelte in materia. Anche qui sembra prevalere l’intenzione di farsi “dettare” la soluzione dagli esperti, invece di presentare una linea politica. Non un “governo tecnico” ma qualcosa di simile. Tuttavia, mentre sotto l’aspetto sanitario seguire le cautele suggerite dai competenti organi sanitari è doveroso, la deresponsabilizzazione delle scelte nella cruciale fase della ripresa produttiva, sarebbe deleteria. Un nuovo 8 settembre.

Naturalmente, non v’è dubbio che la ripresa delle attività dopo il lockdown dovrà essere condizionata dall’esigenza sanitaria di evitare il contagio. Ma è responsabilità di Governo e Parlamento, tenuto conto di quella esigenza, scegliere modalità di graduale ripresa delle attività: per ambiti geografici o per attività o per filiere produttive, probabilmente individuando i contesti nei quali è maggiore il rischio di contagio per la presenza di convegni affollati. E poiché nulla sarà come prima, da subito devono essere precisate le modalità di difesa individuale per la ripresa delle attività, quali l’istanza di sicurezza, densità di presenze, mascherine, guanti e così via.

Per tale ragione è preferibile intestare al Governo del Paese la scelta di tale gradualità. La commissione di esperti, tutti assolutamente autorevoli, non pare andare in questa direzione e la sensazione che si voglia “scaricare” su tale commissione la scelta di come approcciare la fase 2 è certo molto consistente, per quello che è finora avvenuto e per il contesto attuale.

Innanzitutto, l’attuale Governo è nato per finalità ben diverse. È, visibilmente, segnato dalla sua genesi e dal rapporto conflittuale con gli ex alleati, da una parte, e con le regioni del Nord, dall’altra. Tutto ciò certo non giova alla solidarietà nazionale. Inoltre, si percepisce la debolezza dell’esecutivo, in campo nazionale e internazionale, soprattutto europeo. L’attuale Presidente del Consiglio dei ministri non è stato eletto; il Parlamento risulta depotenziato dagli atteggiamenti di molti dei suoi componenti: parlamentari che rifiutano il parlamentarismo in favore della consultazione diretta degli scritti. La stessa riduzione del numero dei parlamentari sembra, in realtà, motivata dalla ritenuta inutilità di questi ultimi ad interpretare la volontà del popolo, nelle sue varie e complesse manifestazioni.

È certo preferibile che la scelta relativa alla fase 2 maturi in una sede politica di alto spessore, chiamata a questo immane compito per la “salus rei publicae“, capace di mobilitare le migliori energie del Paese e che i partiti siano tutti chiamati a uno sforzo di coesione ormai indifferibile. Gli italiani ricorderanno questo momento e il comportamento dei vari attori politici. Sulla base di una vasta rappresentanza parlamentare, espressione di coerenza nazionale, il Governo del Paese dovrebbe essere formato dalle più elevate personalità e i partiti in tal modo si sentirebbero vincolati ad esprimere le personalità migliori, smettendola con il clima di perenne campagna elettorale.

Le istituzioni, si sa, camminano sulle gambe degli uomini e personalità autorevoli sono in grado di coinvolgere nel progetto di rinascita del Paese le migliori energie e di parlare autorevolmente in Europa. In altri termini, un compito così immane e delicato come quello di garantire la “ripartenza “del Paese, mentre si alzano voci che avvertono del rischio di “spegnere” il motore produttivo del Paese, deve essere oggetto di una condivisione nazionale, chiamata ad assumere la responsabilità della scelta e l’impegno a garantirne l’adempimento: when the going gets tough, the tough get going.

A questa delicatissima fase di ripartenza il popolo italiano non deve essere tenuto estraneo, ma che sia consultato attraverso Parlamento e corpi intermedi: organizzazioni dei lavoratori, organizzazioni della grande e della piccola impresa, rappresentanti delle professioni, compresa naturalmente quella sanitaria, Università, società civile e terzo settore.

L’attuale governo appare insufficiente a tale finalità. È nato con tutt’altre finalità e l’emergenza in cui il Paese si trova a causa del covid-19 richiede ben altro impegno. Una commissione di esperti, per quanto validi, non sembra in grado di determinare una corale e condivisa partecipazione all’immane compito che dobbiamo fronteggiare.

L’indebitamento pubblico è un male necessario, ma per farne che di questa incrementata liquidità? Occorre avere un programma ben chiaro. Quante volte gli economisti c’hanno detto che occorre creare le condizioni per gli investimenti, perché – in caso contrario – “il cavallo non beve”. Il rischio, altrimenti, è che la liquidità sia oggetto di misure a “pioggia” e non realizzi l’obiettivo o, peggio ancora, sia accaparrata per finalità speculative.

La crisi può diventare fattore positivo di crescita. Non bastano le misure finora adottate volte al sia pure condivisibile obiettivo di aumentare la liquidità per sostenere la domanda interna. Occorre puntare subito a investimenti pubblici per manutenere e ammodernare il Paese. Le infrastrutture sono lo snodo fondamentale: ambiente, difesa del territorio da alluvioni e inondazioni, trasporto pubblico. La banda larga è un’esigenza non più procrastinabile. Occorre finalmente la messa in sicurezza del territorio, in previsione del cambiamento climatico e delle sue conseguenze anche sull’innalzamento del mare, la realizzazione di bonifiche e la ricostruzione delle località colpite dai terremoti.

Le nostre città hanno bisogno di interventi urgenti di manutenzione, devono essere migliorate sotto l’aspetto estetico e funzionale e con la predisposizione di servizi qualitativamente evoluti: è questo il momento da cogliere per effettuarli.

Certo la “sburocratizzazione” del Paese o comunque di alcune filiere produttive è essenziale: ma non saranno gli esperti, pur autorevoli, a individuare “dall’alto” le aree in cui la semplificazione è necessaria per la ripartenza. Occorre chiedere alle stesse imprese, una volta individuati settori su cui puntare, quali sono i “lacci e lacciuoli” che si frappongono a una maggiore flessibilità del sistema.

Non dovrà, poi, essere tralasciato impegno nella sanità e nella ricerca, convogliando cospicue risorse in quella direzione. Nel Rinascimento sorprende il numero di artisti contemporaneamente presenti nelle nostre città. La ragione sta proprio nel “contagio” virtuoso della tecnica e della conoscenza. Dobbiamo ricostituire queste condizioni per lo sviluppo della creatività degli italiani.

Carlo Malinconico (ordinario di diritto dell’unione europea)