Mafia, arrestato candidato di FdI. Un altro caso scuote il voto a Palermo

Mafia, Lagalla: "I partiti chiedano le dimissioni degli impresentabili"

Un altro aspirante candidato al consiglio comunale di Palermo arrestato per scambio elettorale politico-mafioso. La Squadra mobile di Palermo ha arrestato Francesco Lombardo, candidato di Fratelli d'Italia, assieme a Vincenzo Vella, mafioso del mandamento di Brancaccio, condannato per associazione mafiosa. Lombardo avrebbe incontrato l'uomo della cosca lo scorso 28 maggio chiedendo il sostegno per la corsa a Palazzo delle Aquile.



Si tratta del secondo arresto per la fattispecie del 416-ter: qualche giorno fa ad essere arrestato per lo stesso reato erano stati un candidato di Forza Italia, Pietro Polizzi con il mafioso Agostino Sansone e il factotum di quest'ultimo, Manlio Porretto. Anche in questo caso il candidato avrebbe incontrato il 10 maggio scorso dicendogli "se sono potente io, siete potenti anche voi". Lombardo e Vella - come nel caso precedente - sarebbero stati intercettati dagli investigatori. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto della Dda di Palermo, Paolo Guido.

Mafia: Lagalla, partiti chiedano dimissioni impresentabili - "Il caso Lombardo parrebbe essere simile a quello Polizzi, dove un certo tipo di controllo, che va oltre i requisiti formali, puo' essere effettuato solo dalla magistratura. Questi casi dimostrano che non e' la mafia a condizionare la politica ma singole mele marce che cercano ipotetiche scorciatoie elettorali. Adesso basta. A breve la Commissione nazionale antimafia diramera' la lista degli impresentabili. Chiedero' ai partiti le dimissioni di quanti, eventualmente eletti, risultino avere legami con Cosa nostra. Se cio' non avverra' saro' io a rassegnare le dimissioni". Lo dice il candidato sindaco di Palermo Roberto Lagalla.