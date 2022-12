Manovra caos, voto finale il 24. Fontana finisce "sul banco degli imputati"

Manovra, domenica sera la lite Mef-presidenza della Camera

Incredibile. Il testo della Legge di Bilancio torna in Commissione, dopo i rilievi della Ragioneria su 44 misure. E così il voto finale sul provvedimento, che a Montecitorio è distinto dal voto di fiducia, slitta a sabato mattina (forse, si spera). La vigilia di Natale. Davvero incredibile. Ma che cosa è successo esattamente? Come è stato possibile? Anche nella stessa Lega, ma il coro è praticamente unanime in Aula e in Transatlantico, indicano nome e cognome del "colpevole" del pasticcio procedurale: il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Domenica sera si è consumato lo scontro tra Fontana e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, suo collega di partito. I tecnici del Mef, per accelerare l'iter, mettono a punto il maxi-emendamento alla Legge di Bilancio. Ma dallo scranno più alto di Montecitorio arriva lo stop.

Fontana segnala per iscritto, in una missiva inviata al dicastero di Via XX Settembre, la richiesta di spacchettare l'emendamento, arrivato come maxi, in tanti emendamenti più piccoli. Il ministro Giorgetti, infuriato per la decisione del collega di partito, si sfoga con i componenti della commissione bilancio: "È la prima volta che la Camera chiede una cosa del genere. Prendiamo atto di tanto zelo".

Tutto nasce proprio da quanto accaduto domenica sera, spiegano fonti qualificate. Il maxi-emendamento era pronto per lunedì mattina, qualche piccola correzione e poi voto di fiducia e nessuna figuraccia. E invece il pasticcio. "Si paga l'inesperienza, questi sono i risultati. Una figuraccia per il governo", spiegano fonti leghiste e non solo.