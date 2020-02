Patuanelli: "Conte premier fino al 2023". Governissimo, no deil M5S alla Lega

"Conte sarà il presidente del consiglio fino al 2023". Con questa frase il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla proposta di Matteo Salvini di un governo di emergenza senza Conte premier fino alle elezioni.



Governo di unità nazionale? Conte: "Esiste già" - Uscendo dalla protezione civile Giuseppe Conte ha appena risposto alla domanda sulla possibile nascita di un governo di unità nazionale: “Lo siamo giá: un governo unito per la Nazione". Così il premier ha replicato alle parole di Matteo Salvini, che è ufficialmente uscito allo scoperto dicendo sì al governissimo, dicendo che la Lega è disponibile a patto che alla guida ci sia un traghettatore.

Coronavirus, Crimi (M5s): "Governo c'è già, gli altri straparlano"

"L'Italia ha un governo, che sta lavorando seriamente e che in questo momento e' concentrato a dare risposte efficaci rispetto alla diffusione del Coronavirus. Un governo nato con un atto di grande responsabilita' a fronte della situazione di emergenza in cui il Paese rischiava di piombare a causa della crisi agostana innescata da qualche fenomeno da spiaggia. Altri ragionamenti non ci interessano e pensare di andare al voto in un momento cosi' delicato mi sembra il solito desiderio di chi ha tempo di straparlare e fare sciacallaggio su questioni serie, pensando solo ed esclusivamente al proprio tornaconto personale". Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.