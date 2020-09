Pd, Bonaccini prepara la scalata. "Renzi e Bersani? Rientrino, servono voti"

Si è detto più volte come negli scorsi mesi il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini si stia muovendo da futuro leader del Partito Democratico. Una tendenza evidente prima, durante e dopo la pandemia da coronavirus. Spesso la portata delle sue prese di posizione raggiungono una portata nazionale, e producono dibattito e conseguenze all'interno del centrosinistra. E' andata in scena una nuova puntata, forse la più importante degli ultimi tempi, con un vero e propria programma di "rientro" di chi ha lasciato il PD negli scorsi anni. Quantomeno questo l'auspicio di Bonaccini, che guida l'Emilia Romagna e un domani vorrebbe forse provare a guidare il Pd e magari il paese.

BONACCINI: 'RENZI E BERSANI RIENTRINO PURE, SE RIMANIAMO AL 20% NON VINCEREMO MAI ELEZIONI'

"Tu mi chiedi se secondo me Renzi e Bersani dovrebbero rientrare? Ma rientrino pure! Perché noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e che non ci votano più! Perché il Pd non può rimanere al 20%! Se il Pd nei prossimi anni rimane al 20%, quando si voterà per le politiche noi non vinciamo le elezioni. Noi dobbiamo riportare tutti quelli che non ci votano più, non Bersani e Renzi in quanti tali'' ha detto Bonaccini dal palco della Festa dell'Unità di Modena, rispondendo alla domanda del direttore di Tpi.it, Giulio Gambino, sulla possibilità che Renzi e Bersani rientrino nel Pd.

MES: BONACCINI, 'IO FAVOREVOLE, DISPOSTO ANCHE A METTERE IN DISCUSSIONE ALLEANZA COL M5S'

"Sono favorevole al Mes, l'unica condizionalità è che i soldi vengano spesi per la sanità. Perché non spenderli per la sanità? Quante cose potrebbero essere fatte con i soldi del Mes? E per questo sarei disposto anche a mettere in discussione l'alleanza con il MS5", tra le altre dichiarazioni significative di Bonaccini.