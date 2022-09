Campagna Pd, Rizzo sfotte Letta. "Quanti soldi a questi parrucconi?"

Il comunista Rizzo: “Quanti soldi mettono per queste società di parrucconi che stanno lì a pensare?”



Sfondo rosso e sfondo nero con quella scritta “Scegli” che fa da base al volto ingrugnito di Enrico Letta. Una campagna elettorale quella pensata dal Pd, che ha acceso l’ironia della rete. Dando spazio alle più svariate riproposizioni o meme. Pandoro o panettone? Sfogliatella riccia o frolla? Carbonara con guanciale o con pancetta? Si interroga da giorni il web.

Un’ironia che ha cercato di cavalcare lo stesso Letta che su Twitter ha risposto #GuancialeTuttaLaVita, confermando come in questa campagna elettorale ci sia spazio davvero per tutto. A far emergere l’assurdità del messaggio realizzato dal Pd per questa campagna elettorale ci ha pensato il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo (Italia Sovrana e Popolare) che in un video ha preso in giro Letta e la creatività democratica. “Quanti soldi mettono per queste società di parrucconi che stanno lì a pensare?”, si chiede Rizzo.