Pd, da Equanim a Publicis fino a Tojoy. I business di Enrico Letta a Parigi

Sono molti gli incarichi ricoperti da Enrico Letta nel suo 'esilio' a Parigi, prima di tornare in Italia per assumere il controllo del Partito Democratico. Un dettaglio articolo del Domani, dal titolo 'L’altra carriera di Letta nel business degli ex premier', spiega nel dettaglio i ruoli che ha avuto l'ex premier nella capitale francese.



Ai numeri 76-78 dell’avenue degli Champs Elysée ha sede l’ultima avventura di Enrico Letta, anzi penultima, visto il suo ritorno improvviso in patria a fine marzo per riprendere le redini del Pd. Molti sanno che l’ex premier nella capitale francese è stato il direttore dell’istituto per gli affari internazionali della prestigiosa università di Sciences Po e presidente del Jacques Delors Centre, l’istituto intitolato a uno dei padri fondatori dell’Unione europea, probabilmente il più nobile ex presidente della commmissione Ue.

Pochi invece hanno seguito con costanza i suoi rapporti con il mondo del business che con l’allontanamento dalla politica si sono moltiplicati.