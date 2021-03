Pd, Enrico Letta ha detto sì. "Lo faccio per amore della politica"

Pd: Letta, accetto per amore politica e valori democratici - "Oggi sono qui. Francamente lunedi' scorso non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Partito democratico quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e per passione per i valori democratici". Cosi' Enrico Letta, in un video postato su Twitter, annuncia la sua candidatura alla segreteria del Pd.



Pd: Letta, grazie Zingaretti. Con lui amicizia e sintonia - "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti. Mi lega a lui profonda amicizia e grande sintonia". Questo il messaggio inviato al segretario dimissionario da Enrico Letta nel video con il quale annuncia la sua candidatura alla guida del Pd.



Pd: Letta, non chiedo unanimita' ma verita' - "Parlero' domenica all'assemblea. Io credo alla forza della parola al valore della parola. Chiedo a tutti coloro che domenica voteranno di ascoltare la mia parola e di votare sulla base delle mie parole sapendo che non cerco l'unanimita' cerco la verita' nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano". Cosi' Enrico Letta annunciando la sua candidatura alla segreteria del Pd.



Pd: Zingaretti, Letta persona giusta per rinnovare partito - "Enrico Letta e' la persona giusta e corretta per aiutare il Pd a continuare a ricollocarsi come protagonista indiscusso della democrazia in Italia. Io avevo preso in mano il partito un anno dopo una sconfitta devastante, che lo aveva marginalizzato e l'ho portato fino a qua. Ora e' un partito forte, di governo e protagonista della democrazia italiana". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di una conferenza stampa, parlando dell'ipotesi di affidare la guida del Pd all'ex premier Enrico Letta. "Rischiavamo la palude delle polemiche - ha aggiunto - ho deciso di farmi da parte per generosita' e amore dell'Italia e del partito. E se ora Enrico, come sono convinto lui possa fare, prende in mano il testimone e guida questo rinnovamento abbiamo raggiunto un grande obiettivo".