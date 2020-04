Mes, l'Ue divide governo e centrodx. Sì da Pd, renziani e Forza Italia

Ue: ok Parlamento a Mes; Pd a favore; no di Lega, M5S e FdI

Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un paragrafo della risoluzione sulla risposta Ue al Coronavirus in cui chiede di "attivare" il Mes per far fronte alla crisi economica. Le delegazioni della Lega, del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia hanno votato contro, mentre quelle del Partito Democratico e di Italia Viva si sono espresse a favore. Il paragrafo relativo al Mes e' stato approvato con 523 voti a favore, 145 contrari e 17 astenuti. I risultati del voto finale sulla risoluzione saranno conosciuti nel corso del pomeriggio.

Nel paragrafo relativo al Mes, il Parlamento europeo "invita gli Stati membri della zona euro ad attivare i 410 miliardi di euro del Meccanismo europeo di stabilita' con una linea di credito specifica", ricordando che questa crisi non e' responsabilita' di un determinato Stato membro e che l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di combattere le conseguenze della pandemia".

Inoltre, il Parlamento europeo sottolinea che "come misura a breve termine il Mes dovrebbe immediatamente estendere le linee di credito precauzionali ai paesi che chiedono di accedervi per far fronte alle esigenze di finanziamento a breve termine per affrontare le conseguenze immediate della Covid-19, con scadenze a lungo termine, tassi competitivi e condizioni di rimborso connesse alla ripresa delle economie degli Stati membri".

CORONAVIRUS: DELLA VEDOVA, 'MAGGIORANZA SPACCATA SU MES, ITALIA DEBOLE IN UE'

''Al Parlamento europeo la maggioranza di Conte si è spaccata sul MES. Si è ricompattato il fronte nazional/populista: M5S, Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro; PD, IV e anche FI a favore. Così il Governo arriva al Consiglio europeo senza una maggioranza e debolissimo''. Lo ha detto il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova intervenendo a coffee break su La7.

CORONAVIRUS: TAJANI, 'SUL MES BISOGNA ESSERE PRATICI, CI SONO VITE IN BALLO'

"Il si' al MES? Non e' una novita': siamo pragmatici, l'importante e' salvare le vite. Sei soldi ci sono e a condizioni migliori, perche' dire no? Non e' una questione culturale: qui bisogna tutelare la salute". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in una intervista a "Il Dubbio" scansa ogni teoria di implosione del centrodestra: "Il nostro unico interesse e' lavorare per il bene dell'Italia. Delle colpe del governo se ne parlera' quando sara' il momento". Berlusconi ha detto si' al MES. "Noi lo diciamo dal giorno dell'Eurogruppo. Se si tratta di utilizzare 36-37 miliardi di euro per salvare vite umane. Sono a tasso d'interesse quasi zero, quindi molto migliore di quello con cui si comprano i titoli sul mercato, non capisco perche' rinunciarvi". Salvini e Meloni, sul punto, sono intransigenti e hanno fortemente criticato la posizione di Berlusconi. "Questa questione non c'entra niente con il centrodestra: bisogna tutelare la salute dei cittadini e migliorare la sanita"'. "E Berlusconi - prosegue il vice presidente di Fi - e' un imprenditore pragmatico, lo e' sempre stato. L'alternativa qual e', l'idea del Pd di mettere la patrimoniale? Non si toccano le tasche degli italiani. E i soldi del MES non sono infetti, pecunia non olet. Non e' una questione culturale o di valori, e' una questione pragmatica: ci sono i soldi per salvare le vite umane, prendiamoli. Ognuno ha la sua posizione. Siamo una coalizione, non siamo un partito unico".

Tajani esclude retroscena, su un eventuale, ipotetico, appoggio a un futuro governo. "Ma per carita'! Non c'entra nulla. Noi - fa notare - abbiamo sempre lavorato nell'interesse dell'Italia, e' soltanto prassi". "Se l'accordo e' quello che si configura - torna a dire in conclusione Tajani - si puo' utilizzare questo strumento, se poi ci sono altre condizioni allora e' un altro discorso. Ma non ha nulla a che vedere ne' con il centrodestra ne' con il centrosinistra. Anche nel governo ci sono opinioni diverse. Il problema sara' dell'esecutivo che deve decidere cosa fare, noi abbiamo dato la nostra opinione".