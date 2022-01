Pd, no al ritorno di D'Alema. Gli ex renziani contro Articolo 1

D'Alema spacca di nuovo la sinistra

Pd: Letta, nessuna malattia e guarigione, solo passione - "Il Pd da quando e' nato, 14 anni fa, e' l'unica grande casa dei democratici e progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell'interesse dell'Italia. Nessuna malattia e quindi nessuna guarigione. Solo passione e impegno". Cosi' su twitter il leader del Pd, Enrico Letta.



Pd: al Nazareno 'profonda irritazione' per parole D'Alema - "Profonda irritazione". E' la risposta laconica che arriva dal Nazareno a chi chiede un commento alle affermazioni di Massimo D'Alema durante il brindisi di fine anno, via Zoom, di Articolo Uno.

'No' di Base Riformista, la componente ex renziana del Pd, alla eventualita' di un ritorno di Massimo D'Alema e di Articolo 1 nel partito. In un intervento a fine anno D'Alema aveva definito il percorso delle Agora' volute da Enrico Letta "il modo migliore per arrivare ad una ricomposizione che appare necessaria" fra i dem e Articolo 1, la componente ex Pd che lascio' il partito in rottura con la segreteria Renzi e di cui fanno parte anche Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza. "Il mio augurio e' che si faccia un passo decisivo in avanti per la ricostruzione di una grande forza progressista.



Alla fine non sara' il partito che volevamo noi, ma vale la pena di portare il nostro patrimonio nel contesto di una forza piu' grande", aveva detto D'Alema. Parole interpretate da molti come l'annuncio di un ritorno di Articolo 1 nel Pd. L'era renziana del Pd, ha aggiunto D'Alema, e' stata non solo la principale ragione della scissione di Articolo 1 dal Pd, ma "una malattia terribile. Che e' guarita da sola, ma che c'era". Le parole di D'Alema hanno provocato la reazione di Renzi e il 'no' degli ex renziani del partito, riuniti nella corrente di Base Riformista.

"D'Alema mi ha sempre fatto la guerra da dentro e da fuori - ha replicato il leader di Italia Viva - quando ho guidato il Pd abbiamo preso il 40 per cento, governato 17 regioni su 20 e scritto pagine importanti sui diritti, per abbassare le tasse, sul lavoro e sull'impresa con Industria 4.0. Con noi la classe operaia ha ricevuto piu' soldi, non solo con gli 80 euro. Se i Dem di oggi pensano che il renzismo sia la malattia e D'Alema sia la cura sono contento per loro e faccio molti fervidi auguri. E' il motivo per cui non sono piu' nel Pd: io credo nel riformismo, loro nel dalemismo", ha aggiunto Renzi intervistato dal Messaggero.



Secondo Arturo Scotto, dirigente di primo piano del partito di D'Alema, Bersani e Speranza, sara' il congresso di primavera a stabilire se l'esperienza di Articolo 1 dovra' confluire all'interno del Pd. Per ora, dice Scotto all'AGI, "stiamo partecipando alle Agora' dem con i nostri temi, per costruire un programma del campo progressista assieme a Pd e M5S. Di certo, aggiunge Scotto, l'esperienza renziana si "e' oggettivamente conclusa" e il Pd di Letta si e' spostato a sinistra. Per questo un progetto comune e' tornato a essere possibile. Ma e' l'ala ex renziana del Nazareno ad insorgere.



Per l'ex capogruppo dem al Senato ed esponente di punta di Base Riformista, Andrea Marcucci, "D'Alema e' un esperto di malattie, avendone vissute e provocate molte fin dai tempi del Pci-Pds. Il Pd deve essere piu' ambizioso. La legislatura volge al termine. Ci sono le condizioni per un congresso costituente dopo l'elezione del capo dello Stato. "Ripensare il partito, modificare gli assetti organizzativi rendendoli piu' agili - continua- rileggere e attualizzare il discorso del Lingotto, allargare il perimetro a una nuova classe dirigente moderata e Riformista, impedire ritorni al passato. Sono tutti obiettivi che un grande partito puo' e deve darsi, al di la' del ritorno piu' o meno gradito di uno sparuto gruppo di dirigenti".



Secondo il coordinatore nazionale di Base Riformista, Alessandro Alfieri "le parole rozze di D'Alema vanno in senso contrario" alla linea indicata da Enrico Letta "guardano al passato e rimestano rancori mai sopiti. Se questi sono i presupposti per ragionare su future evoluzioni del Partito Democratico, per noi semplicemente la questione non esiste", aggiunge.