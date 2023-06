Pd, scissione sempre più probabile. Schlein rincorre Conte ed è caos. Inside

Giustizia, Renzi: riforma passo in avanti, ma ancora timido

"Delirio dei 5 Stelle ieri sul palco di Roma: aver mandato a casa Conte per portare Mario Draghi a Chigi è stata un'operazione difficile e rischiosa ma ne andremo fieri per sempre. Poi vedo Elly Schlein rincorrere il corteo grillino e domando ai riformisti del Pd: ma davvero volete finire così la vostra esperienza politica?". Lo scrive su twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

Quello di Renzi viene letto nel Pd come un segnale alla minoranza interna. Non a caso proprio ieri, ascoltando le parole di Grillo e Conte, Lorenzo Guerini ha parlato di "distanza siderale" sulla guerra in Ucraina con il Movimento 5 Stelle. E, implicitamente, da parte del presidente del Copasir ed ex ministro degli Esteri è arrivata una critica forte e precisa alla segretaria che ha deciso di andare alla manifestazione del M5S e di abbracciare Conte.

Al momento il patto sembra reggere almeno fino alle Europee, ma se Schlein continuasse a inseguire Conte, spiegano fonti di Base Riformista, la scissione potrebbe arrivare prima del voto del Parlamento europeo. E Renzi, che ha già lanciato segnali ai forzisti moderati orfani di Berlusconi, ora lancia segnali ai Dem delusi da Schlein che rincorre Conte e Grillo.

Il tutto si inquadra in una fase di profonda spaccatura nel Pd sulla riforma della Giustizia del ministro Nordio. Da un lato la linea del partito, contraria al provvedimento del governo Meloni, dall'altra i sindaci Dem e il Governatore della Campania soddisfatti per la svolta. Insomma, l'ipotesi scissione cresce...



Giustizia, Renzi: riforma passo in avanti, ma ancora timido - "La giudicheremo in Parlamento quando vedremo i testi. Per adesso da quello che si legge possiamo dire che e' un passo nella direzione giusta. Ancora timido per noi, ma un passo in avanti". Lo afferma, in merito alla riforma della giustizia presentata dal guardasigilli Carlo Nordio, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una intervista a "Il Messaggero". "Aspettiamo di leggere i testi, ma per quello che si capisce il nostro voto sara' positivo su molti aspetti. Mi auguro che la maggioranza colga la possibilita' di accettare alcuni dei nostri emendamenti: sarebbe un gesto di rispetto e di intelligenza politica", aggiunge l'ex premier, che annuncia il suo voto favorevole alla cancellazione dell'abuso d'ufficio e conclude: "Penso, tuttavia, che il problema principale degli amministratori sia l'eccesso di burocrazia, non solo l'abuso d'ufficio. Ma per questo non serve il Codice penale, ma una sana riorganizzazione della Pubblica amministrazione".