Pd: Zingaretti, Gualtieri e Franceschini all' incontro con le parti sociali

Pd: anche Gualtieri e Franceschini a incontro Nazareno

All'incontro in corso presso la sede del Pd tra il segretario Zingaretti, il vicesegretario Orlando e le parti sociali, partecipano anche il Ministro Gualtieri, il Ministro Franceschini e il Viceministro Misiani. Per la Cgil partecipa il segretario Landini, per la Cisl la segretaria Furlan, per la Uil il segretario Barbagallo, per Confindustria il direttore generale Marcella Panucci, per Confapi il presidente Maurizio Casasco, per Confartigianato il segretario generale Cesare Fumagalli, per la CNA il segretario generale Sergio Silvestrini, per Confcommercio il direttore generale Luigi Taranto, per Confcooperative il presidente Maurizio Gardini, per Confesercenti il segretario generale Mauro Bussoni, per Legacoop il direttore generale Giancarlo Ferrari.

All'incontro in corso presso la sede del Pd tra il segretario Zingaretti, il vicesegretario Orlando e le parti sociali, partecipano anche il Ministro Gualtieri, il Ministro Franceschini e il Viceministro Misiani. Per la Cgil partecipa il segretario Landini, per la Cisl la segretaria Furlan, per la Uil il segretario Barbagallo, per Confindustria il direttore generale Marcella Panucci, per Confapi il presidente Maurizio Casasco, per Confartigianato il segretario generale Cesare Fumagalli, per la CNA il segretario generale Sergio Silvestrini, per Confcommercio il direttore generale Luigi Taranto, per Confcooperative il presidente Maurizio Gardini, per Confesercenti il segretario generale Mauro Bussoni, per Legacoop il direttore generale Giancarlo Ferrari.

Coronavirus: Crimi, annuncio Gualtieri non ci è piaciuto

Un annuncio che "non ci è piaciuto", anche perchè è stato fatto "sui giornali nel giorno della sua elezione, ma non ci interessa la polemica". Vito Crimi, capo politico M5s, commenta così su Radio24 l'annuncio del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri degli interventi per l'emergenza coronavirus. Da M5s, ha spiegato Crimi, "c'è sempre stato un comportamento leale".

Governo: Crimi, non e' corretto che il Pd incontri autonomamente parti sociali

L'esponente pentastellato ha parlato anche della convocazione delle parti sociali da parte del segretario Pd Nicola Zingaretti: "spiace, non mi pare corretto". Quanto al governissimo, Crimi ha sottolineato che l'ipotesi in campo "non è mai esistita", forse era "nella testa dei due Matteo, ma non è stata mai presa in considerazione".

Zingaretti, no polemica, incontri parti sociali rafforzano

"Nessuna polemica ma soltanto la voglia e la volontà di rafforzare il Governo. Dal seminario di Rieti del 13 e 14 gennaio scorsi, per contribuire al rafforzamento del Governo Conte, il Pd ha presentato il Piano per l'Italia. Gli incontri di queste settimane, compreso quello di oggi, erano preparati da tempo per un confronto utile e importante che il Pd ha da sempre, e che vuole continuare ad avere con le parti sociali". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.