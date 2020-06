Governo, Zingaretti (Pd): "Serve una svolta. Ma non ci sono alternative"

"Lo scenario pretende scelte nuove e una decisiva svolta da svolgere con gli alleati, questo e' il cuore del confronto con Conte in queste ore e che continuera' nelle prossime settimane, nessuna contrapposizione ma la necessita' per tutti di un salto di qualita' necessario". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti nel suo intervento alla direzione nazionale del Pd.

Fase 3, Zingaretti: "No contrapposizione a Conte, ma serve svolta"

"Dobbiamo rivendicare al Pd di avere portato il Paese al punto in cui sta: la scelta di picconare l'Ue era la peggiore, ma noi abbiamno scommesso sull'impegno di cambiare l'Europa. Ora dobbiamo impegnarci perche' il buovo semestre a guida tedesca corrisponda a un balzo in avanti nella dimensione politica dell'Europa". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la direzione nazionale in videoconferenza. "Come ho detto, lo scenario pretende scelte nuove e una decisiva svolta da compiere insieme ai nostri alleati. Solo questo e' stato il tema del confronto con Conte. Nessuna contrapposizione", ha aggiunto Zingaretti.

Governo: Zingaretti, difficolta' ma non ci sono alternative

"Penso si potra' aprire uno spazio da utilizzare per investimenti in interventi pubblici e privati. Se siamo qui non travolti dalla demagogia della destra e' perche' abbiamo dato vita al governo Conte, se non avessimo scelto quella strada di coraggio avremmo avuto anche durante l'emergenza un governo guidato dalla destra di Salvini. Probabilmente nulla sarebbe stato ottenuto dall'Europa". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la direzione nazionale in videoconferenza. "So bene quante difficolta' abbiamo dovuto affrontare nel rapporto con gli alleati, sulla giustizia, sul garantismo, sul valore della politica e delle forze che la rappresentano. Eppure nell'esperienza e nell'azione di governo si e' evidenziato un approccio nuovo e certe barriere si sono incrinate permettendo importanti risultati. Abbiamo fatto prevalere la necessita' del rapporto con l'Ue, ci siamo mostrati uniti. Tutto si tiene, insomma: non ci sono nel Pd sinceri europeisti o garantisti o riformisti e coloro che, invece, in nome dell'alleanza coon i M5s lasciano spazio alla demagogia. Abbiamo agito da squadra", ha continuato il segretario dem. "Questa coalizione non ha alternative".

Fase 3, Zingaretti: "No consociativismo ma responsabilità"

"Dobbiamo ritrovare una comune radice patriottica che chiama le energie della societa' a ridimensionare il calcolo personale, per dare una mano generosa alla storia e al futuro". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la direzione nazionale in videoconferenza. "Serve una classe politica in grado di caricare su di se' le responsabilita' per tutto il Paese. Questo non significa praticare il trasformismo o il consociativismo. Non c'e' alternativa alla coalizione di governo in campo", ha aggiunto: "Non rassegnamoci alla chiusura in noi stessi. Occorre in forma nuova ricominciare a produrre e creare buon lavoro" .

Fase 3, Zingaretti: "Neutralizzata la destra ma attenti alla rabbia"

"Per la gestione del futuro ci sono varie possibilita', nuovi bivi, e il Pd deve scegliere con chiarezza quali considera giusta e indispensabile: la prima e' la piu' semplice, e' quella dell'italietta, rimetterci a fare come sempre senza riflettere sul nostro sviluppo, sulla qualita' della ricerca, senza considerazioni per l'ambiente. Se dovesse prevalere questo ragionamento, questa sufficiente le risorse a disposizione sarebbero dilapidate". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la direzione nazionale in videoconferenza. "Senza una diversa prospettiva si ri-alimenterebbe la rabbia. L'agitarsi di inquietanti neofascisti si inserisce qui. In questi mesi la destra e' stata neutralizzare dal nostro mantenere un ragionevole filo di dialogo con i cittadini. Se la Lega e' in crisi, la destra e' li' e Fratelli d'Italia ne assorbe il consenso", aggiunge Zingaretti.

Fase 3: Zingaretti, aiutare chi produce battaglia a rendite

"Lo dico con chiarezza: dobbiamo aiutare e premiare e incoraggiare tutta la parte produttiva del Paese. La grande industria che dovra' innovarsi nei campi decisivi per il futuro, l'energia, le nanotecnologie i settori piu' innovativi". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la direzione nazionale in videoconferenza. "Dobbiamo risvegliare l'Italia che ha il gusto di creare mantenendo nella nostra terra il senso del loro impegno. Dobbiamo, invece, neutralizzare quelle prebende che non corrispondono ad alcun reale lavoro. La battaglia delle rendite e' anche la battaglia all'evasione fiscale, priorita' assoluta. E poi, la lotta alla rendita e' il sostegno al reddito, ponte transitorio per potersi reinserire in un Paese piu' giusto. L'unita' nazionale del popolo si deve muovere attraverso questi due crinali. Sostegno a chi non ce la fa e a chi potrebbe non farcela. Quello che non mi convince sono le critiche di chi parla di aiuti troppo diffusi e incoerenti: critiche che ritengo ingenerose e sbagliate. Nel pieno della pandemia nessuno si doveva sentire abbandonato", ha sottolineato ancora il segretario dem. "Se non ci fosse stata questa impostazione ogni filo di rapporto con gli italiani si sarebbe perduto. Ora, epro', e' tempo di una fase nuova, lo ha detto il governatore Visco e lo abbiamo detto noi".

Fisco: Zingaretti, ora riforma in direzione Costituzione

"Serve una riforma fiscale che vada in direzione del dettato costituzionale, alleggerendo il carico sulla classe media e che pretenda che i colossi diano alla collettivita' cio' che e' giusto". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la direzione nazionale in videoconferenza.

Pd; Zingaretti, grazie a nostre scelte e' forza indispensabile

"Il Pd dovra' fare la sua parte, ora puo' farlo con autorevolezza, grazie al contributo di tutti stiamo risalendo la china e ora siamo una forza indispensabile. Molto superiore alla nostra rappresentanza parlamentare, non ce lo ha regalato nessuno, questo e' figlio delle nostre scelte". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la direzione nazionale in videoconferenza.

