Perché non leggere il libro di Di Maio, ma esserne felici dell'uscita

L’uscita del libro del Ministro, faccio ancora fatica ad accettare l’idea, Di Maio (“Un amore chiamato politica”) è una bella notizia. Perché ciò significa che è alla fine di un percorso: quello che lo ha portato, per una misteriosa causalità di eventi scatenati da un domino impazzito, a fare prima il Ministro del Lavoro poi quello degli Esteri.

Concediamo a Di Maio gli onori delle armi, ha vinto alla lotteria e non si è nemmeno giocato male le sue carte. Però ora l’epopea dei Di Maio è agli sgoccioli, grazie anche alla disfatta elettorale del suo non partito (prossimo all’estinzione) alle recenti elezioni amministrative. Quindi accogliamo con entusiasmo questo suo inutile libro solo per il significato simbolico che rappresenta.

Di Maio è la faccia presentabile di un movimento nato in un contesto di isteria di massa al grido di “vaffa”, quando la rete web sembrava annullare studi, competenze, esperienze. È così che ci siamo trovati un Di Maio Ministro. Il passato post bellico ci ha regalato altrettanti ministri non sempre all’altezza, però c’era un minimo comune denominatore fatto di scuole (seppure di partito) se non di università, di esperienze (penso ad ex diplomatici alla Farnesina), di letture.

Siamo arrivati al compiacimento dei “fattisti” (quelli del Fatto Quotidiano) che a più riprese hanno lodato la dedizione e la rapida capacità di apprendimento di Gigino, non la mettiamo in dubbio, però pensare che costui facesse il suo primo stage lavorativo come Ministro...Ce lo immaginiamo davanti al mappamondo, con qualcuno alle sue spalle che gli illustrava Stati remoti, relazioni internazionali, storie millenarie.

E lui, col piglio del bravo studente, che un minuto dopo avrebbe dovuto spiegare ai giornalisti le strategie dell’Italia nello scacchiere planetario. Il libro di Gigino sarà ben scritto (a un ministro non manca certo un bravo collaboratore), ci saranno ricordi affettivi commoventi, però stavolta mi avvalgo del diritto del lettore (ricordate Daniel Pennac?) e lo evito a prescindere. E scusate se mi crogiolo con altro (che non sono nemmeno i libri, altrettanto inutili, di Meloni, Bonaccini, Renzi, Letta, Toninelli, Salvini, Calenda, ecc.