Commissione Esteri, Petrocelli, dimissioni di tutti i 20 senatori

4 senatori del M5s, 4 della Lega, 3 componenti di Fi e altrettanti per il Pd e per il gruppo Misto, Casini (Autonomie), Garavini (Iv), Urso (Fdi)

Tutti i 20 componenti della commissione Esteri del Senato - escluso il presidente Vito Petrocelli - si sono dimessi dal loro ruolo, come ulteriore pressing per sbloccare la vicenda del presidente pentastellato Petrocelli, a cui da giorni si chiede di lasciare l'incarico per le sue posizioni filo Putin e contro la guerra in Ucraina. Si tratta dei 4 senatori del M5s tra cui la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, i 4 della Lega fra cui Matteo Salvini, i 3 componenti di Fi e altrettanti per il Pd e per il gruppo Misto, Casini (Autonomie), Garavini (Iv), Urso (Fdi). A questo punto l'iter prevederebbe un intervento della conferenza dei capigruppo e poi la questione passerebbe di nuovo al vaglio della Giunta del regolamento.

Senato: Petrocelli, faro' ricorso alla Corte costituzionale - "Intendo, in ogni caso fare ricorso alla Corte costituzionale. In merito sentiro' il legale di mia fiducia". Lo dice Vito Petrocelli, presidente M5s della commissione Esteri finito nelle polemiche a causa delle sue posizioni sulla guerra in Ucraina, mentre, spiega, non fara' istanza nel caso in cui il Movimento dovesse espellerlo. Stamattina "apprezzate le circostante", sottolinea, la commissione, convocata per le dieci, ha aperto e chiuso la seduta, dato che i commissari della maggioranza non si sono presentati perche' dimissionari. "Per una posizione politica - aggiunge Petrocelli in vista della formalizzazione del parere che la Giunta per il regolamento fornira' alla presidenza del Senato - il presidente M5s non sara' piu' presidente della commissione esteri". Nessuna intenzione, comunque, di rassegnare le dimissioni, ribadisce.

