Ppe: "Orban in Ecr ostacolo al dialogo". Colpo per la strategia Ue di Meloni

Schiaffo a Giorgia Meloni dal Partito Popolare Europeo. "Un'eventuale adesione di Viktor Orban al gruppo Ecr sarebbe un serio ostacolo per la futura cooperazione del centro-destra nel Parlamento europeo. Sarebbe un grosso regalo alla minoranza liberale e di sinistra e minerebbe l'influenza dell'Ecr sulla direzione della politica dell'Ue". E' quanto spiegano all'ANSA fonti parlamentari del Ppe intervenendo in merito ai contatti tra il premier ungherese e i Conservatori e Riformisti per un'adesione, dopo le Europee, nel gruppo in cui milita Fratelli d'Italia. Si tratta di un duro colpo per la premier, presidente di Ecr, che con l'ingresso di Orban puntava a superare il gruppo della Lega, ID, e dialogare con maggiore forza con il Ppe per modificare gli equilibri della nuova Commissione europea.