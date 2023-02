Primarie Pd, lo spoglio in diretta. Schlein in vantaggio su Bonaccini

Primarie Pd, lo spoglio in diretta



Sono un milione e trecentomila i votanti registrati alle primarie Pd, secondo fondi del Nazareno.E il conteggio dei voti per il successore di Letta sta riservando alcune sorprese.

Pd: Schlein arrivata al comitato, entusiasmo per primi dati

E' arrivata nella sede del suo comitato, a Roma, Elly Schlein. La candidata alla segreteria del Pd è stata accolta dalle grida entusiastiche dei suoi collaboratori, dopo l'arrivo dei primi dati delle primarie, che la vedono in vantaggio nelle grandi città.

E' arrivato anche l'ex-segretario del Pd ed ex-governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, nel quartier generale di Elly Schlein. Per ora c'è atmosfera di grande ottimismo, dopo che sono filtrati i primi dati nelle grandi città, che vedono la Schlein in vantaggio.



Pd: Nardella, bene affluenza; partito più vivo che mai

Questa giornata politica “è una grande festa di democrazia e un grande momento di partecipazione democratica. Il primo dato sicuramente positivo da sottolineare è l’affluenza che ha superato il milione di elettori in tutta Italia. E’ un dato estremamente positivo che ci fa capire che il Pd è più vivo che mai contrariamente a tante letture che sono state date dalla sconfitta in poi. Questo dato premia i nostri elettori, i volontari e gli iscritti". Il sindaco di Firenze Dario Nardella, arrivato nel comitato di Bonaccini nel Bolognese, esprime soddisfazione per l’affluenza alle primarie del Pd.

Primarie Pd, le anticipazioni di Affaritaliani.it

Il popolo del Partito Democratico si sta recando presso i 5.500 seggi-gazebo per scegliere il nuovo segretario fino alle ore 20 di oggi, domenica 26 febbraio. La sfida, come noto, è tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. La stima sull'affluenza ai seggi è di circa un milione di votanti, ovvero otto volte il numero degli iscritti. Ma il ritorno improvviso dell'inverno con maltempo, freddo e in alcuni casi addirittura neve potrebbe sfavorire la partecipazione al voto.

Secondo i sentiment che si respirano all'interno del Pd (raccolti da Affaritaliani.it), considerando comunque una quota di rischio "inquinamento" del voto da parte di elettori non del Pd, il Governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini dovrebbe prevalere con circa il 60% dei voti sulla sua ex vice presidente Schlein. E anche l'eventuale minor affluenza causa maltempo potrebbe avvantaggiare proprio Bonaccini.

Se fossero rispettati i pronostici, i colpi di scena non si possono mai escludere, a uscire sconfitti sarebbero parecchi big Dem. Con Schlein c'è la sinistra dem composta da Goffredo Bettini, Andrea Orlando e Nicola Zingaretti, ma anche Dario Franceschini. Il leader di Areadem aveva da tempo annunciato la sua preferenza per Schlein. Più recente è stato l'endorsement di Nicola Zingaretti. Negli ultimi giorni anche Andrea Orlando si è schierato con Schlein.

Anche il responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia, si è schierato con Schlein della cui mozione è anche responsabile delle relazioni politiche. Gli altri membri dell'attuale segreteria dem schierati con Schlein sono il vice segretario, Peppe Provenzano, le deputate Chiara Braga e Chiara Gribaudo (proveniente dalle linee orfiniane), Susanna Cenni, Antonio Misiani, Anna Rossomando e Stefano Vaccari.

A vincere con Bonaccini, invece, i tre capigruppo di Camera, Senato e Parlamento Europeo: Debora Serracchiani, Simona Malpezzi e Brando Benifei. Conto pari nella distribuzione dei vicesegretari: Irene Tinagli, numero due al Nazareno, sostiene il Governatore. E se il leader di Areadem, Dario Franceschini, è con Schlein l'altro nome di peso della corrente, Piero Fassino, è in campo con Bonaccini che si giova anche del sostegno della corrente di Base Riformista, capitanata dall'ex ministro della Difesa e presidente del Copasir Lorenzo Guerini attorno al quale si raccolgono diversi eletti in parlamento, compresi due componenti dell'attuale segreteria dem: Enrico Borghi e Sandra Zampa.



Anche il senatore lettiano Marco Meloni, che della segreteria è il coordinatore, è in campo con Bonaccini, mentre il segretario in carica, Enrico Letta, non ha espresso preferenze, coerente con il suo ruolo di garante del congresso. Il grosso dei sostenitori di Bonaccini, tuttavia, sta nei sindaci e negli amministratori dem. C'è Dario Nardella, sindaco di Firenze dal 2014. C'è Matteo Ricci, sindaco di Pesaro dallo stesso anno e coordinatore dei sindaci Pd.

Soprattutto ci sono i governatori di Campania e Puglia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. A questi, infine, si è aggiunta, la quarta classificata nei congressi dei circoli, Paola De Micheli, che ha annunciato il suo gradimento per Bonaccini. Chi non sostiene nessun candidato è Gianni Cuperlo, già presidente del partito arrivato terzo con circa l'otto per cento dei voti nei circoli che gli vale 16 eletti in assemblea.