Primi segnali di unità nazionale. Dietro ci sono Colle e Berlusconi

Non è una svolta clamorosa, ma nemmeno un normale passaggio parlamentare. L'astensione alla Camera e al Senato da parte del Centrodestra sulla risoluzione di maggioranza che autorizza il presidente del Consiglio a varare l'ennesimo Dpcm anti-Covid è un primo, timido, segnale di unità nazionale per far fronte alla terribile e drammatica seconda ondata. Il tutto insieme al fatto che i partiti di maggioranza hanno recepito cinque punti a Montecitorio e sei a Palazzo Madama della risoluzione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.



Le dichiarazioni restano ancora lontane da quel clima di collaborazione auspicato dal Capo dello Stato, con il segretario del Carroccio che afferma: "Al governo manca ogni visione. La collaborazione va fatta in Parlamento: Ci sono segnali? Allora appoggino il protocollo di cura domiciliari. Decidere se in Piemonte si esce o meno è follia, è tutto surreale...". Neanche Mariastella Gelmini, presidente dei deputati azzurri, usa parole tenere: "C'era tutto il tempo per un coinvolgimento vero delle opposizioni e del Parlamento, attraverso il recepimento di alcune nostre proposte. Invece ci pare che oggi Conte sia in difficoltà, ha delle divisioni interne alla sua maggioranza, ha un calo di popolarità nel Paese, e quindi si sveglia e chiede a noi di collaborare. Noi siamo sempre pronti - senza confusione di ruoli, come ha detto il presidente Berlusconi -, ma quella del premier ci è parsa un'apertura tardiva e interessata".



Fatto che sta gli atti parlamentari sono più forti e chiari delle tante, troppe, dichiarazioni. Ma che cosa c'è dietro questi piccoli segnali di collaborazione in Aula? Prima di tutto il pressing e la vera e propria moral suasion del Quirinale che, oltre alle telefonate a Stefano Bonaccini e a Giovanni Toti, è intervenuto più volte nei giorni scorsi - ad esempio attraverso Giancarlo Giorgetti per la Lega - al fine di spingere le forze politiche quantomeno a un compromesso o a una tregua, nella speranza che prima o poi possa arrivare la pace vera e propria.



L'altro fattore determinante, tutto interno al Centrodestra, è stata l'azione di Silvio Berlusconi nei confronti degli alleati. Un richiamo al senso di responsabilità di fronte alla tragedia che sta vivendo il Paese - sanitaria ed economica - non per sostenere il governo ma quantomeno per non mettersi contro misure che comunque sono destinate a contenere il contagio e a provare a ristorare anche se minimamente le categorie più colpite dalle nuove misure di restrizione.