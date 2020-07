Prodi apre a Berlusconi. Prodi alla presidenza della Repubblica?

Silvio Berlusconi e Forza Italia nella maggioranza di governo?

"Non è certo un tabù, la vecchiaia porta saggezza…", ha risposto l’ex premier di centro-sinistra Romano Prodi intervistato a Bologna ai margini della manifestazione culturale La Repubblica delle idee.

L’intervista rilanciata dai giornalisti Luca Telese e David Parenzo di In Onda, su La7, ha destato scalpore.

Prodi e Berlusconi, avversari politici al calor bianco in passato, in queste ore la pensano allo stesso modo sull’utilizzo del Mes, il fondo salva Stati.

Su cosa dovrebbe fare il governo Prodi si è presto sfilato: “Non è mica il mio mestiere adesso”, riferendosi al fatto che si considera fuori dall’agone politico del Paese. Ma per i ben informati sembra siano partite le grandi manovre per portare l’ex leader di centro-sinistra alla presidenza della Repubblica. Anche perché Prodi è stimato a sinistra ma è anche apprezzato da una parte dei grillini. E per questo sarebbe tra i più papabili al seggio.

Abbiamo chiesto un commento al vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, della presidenza del Consiglio e Interni alla Camera Gianluca Vinci, deputato della Lega, ben informato sulle manovre di Palazzo.

Il centro-destra è pronto a votare Romano Prodi presidente della Repubblica?

“(ride) Non è nuova la politica italiana di centro sinistra ad aperture strane”.

Lo chiedo perché questa voce si è fatta insistente da ore e...

“Non è che stupisca più di tanto... un nostro elettore. Magari non piace, però non stupisce”.

C’è chi sostiene che questa apertura a Berlusconi in un possibile governo di centro-sinistra possa servire alla candidatura di Prodi a presidente della Repubblica, cioè a raccogliere un consenso più ampio in parlamento.

“Diciamo che la prima impressione è quella. Anche se deve prendere il biglietto. C’è ne sono di persone che stanno ambendo alla carica. Si dovrà mettere in fila”.

Spieghi meglio.

“Solo pochi giorni fa si parlava esattamente del contrario, cioè di Berlusconi che potesse ricoprire quella carica, un po' come risarcimento dopo gli attacchi ingiustificati della magistratura”.

Ci sono queste grandi manovre? O è uno scenario troppo complesso per potersi realizzare così facilmente?

“Troppo complesso!? Mah! (ride) E’ possibile tutto. Mi è sembrato strano che si sia manifestato così presto, cioè che politici così affermati partano con tanto anticipo nel fare operazioni di questo tipo (si dovrebbe votare per il presidente della Repubblica nel 2022, ndr)”.

Quindi le sembra un’operazione possibile ma che ha delle falle?

“Non mi sembra in sé molto credibile da parte loro. A meno che vista l’età avanzata non si voglia mettere il fieno in cascina prima”.

Ma i motori sono in movimento?

“Anche se è sicuramente un errore fare un’uscita di questo tipo con questi tempi”.