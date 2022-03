Draghi. pasticcio sui profughi ucraini. Arriva il commissario. No, smentita

Ucraina, niente commissario per l'accoglienza dei profughi. Subito era partita tra i parlamentari della maggioranza il toto-nomi.



Ennesimo pasticcio del presidente del Consiglio. Prima esce la notizia che sarebbe in arrivo un commissario per l'accoglienza dei profughi ucraini in Italia, poi a stretto giro di posta, arriva la smentita secca di Palazzo Chigi. Probabilmente a causa delle probabili liti che sarebbe immediatamente scoppiate nella maggioranza, sempre più divisa, che sostiene l'esecutivo.

Il governo sarebbe orientato a nominare un commissario straordinario per la gestione dell'accoglienza, fanno sapere fonti di palazzo Chigi dopo che si è svolta una riunione con i ministri dell'Interno Larmogese, dell'Economia Franco, del Lavoro Orlando, coordinata dal sottosegretario alla presidenza Garofoli e a cui ha preso parte anche il capo dipartimento della Protezione civile Curcio. Il governo - hanno spiegato da palazzo Chigi - è al lavoro sulle misure per l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini in arrivo dall'Ucraina.

Subito tra i parlamentari della maggioranza era partito il toto-nomi. E, puntuale, è arrivata la smentita di palazzo Chigi. E' "superata" l'ipotesi di nominare un commissario straordinario per la gestione dei profughi dall'Ucraina. Lo precisano fonti di palazzo Chigi dopo avere in un primo momento annunciato la possibilità della nomina di un commissario ad hoc per l'accoglienza.

Leggi anche: