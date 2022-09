Programma elettorale +Europa - Elezioni 2022, le idee di Bonino e Della Vedova

Elezioni 2022, cosa propone il partito di Bonino e Della Vedova



STATI UNITI D’EUROPA, NATO E LIBERTA’

+Europa mantiene fede a due punti fermi: europeismo e atlantismo.

Per gli Stati Uniti d’Europa, e realizzare una Patria europea contro l’Europa delle piccole patrie, proponiamo:

Potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo

Una legge elettorale uniforme per elezioni europee con liste transnazionali

Elezione diretta del presidente della commissione europea

Eliminazione del voto all’unanimità in seno al Consiglio Europeo con la riforma dei trattati.

Affidare all’Ue la gestione delle pandemie

Debito comune per affrontare le emergenze sanitarie, economiche e ambientali

Sistema di difesa e sicurezza comune europea

Sostenere il completamento dell’agenda Nato 2030 per un’Alleanza difensiva adeguata per la nostra sicurezza collettiva

Sostenere il diritto internazionale come diritto prevalente su quello degli stati nazionali



FORMAZIONE, CULTURA, UNIVERSITA’ E RICERCA

Aumentare dell’1% del Pil in 5 anni la spesa per l’istruzione

Aumento degli investimenti in Università e istituzioni pubbliche fino a raggiungere l’1,5% del Pil (oggi è allo 0,5%)

Portare la scuola dell’obbligo a 18 anni

Introdurre percorsi di educazione finanziaria nelle scuole

Superare il valore legale del titolo di studio

Sperimentare percorsi di scuola secondaria con alcune materie a scelta dello studente

Sostegno alla residenzialità degli studenti fuorisede

Favorire l’iscrizione delle studentesse ai corsi STEM

Incentivare l’affidamento anche a soggetti privati della gestione di siti culturali (Musei, aree archeologiche ecc…)

Abolire l’IVA sui prodotti e attrezzature per la ricerca biomedica senza finalità di lucro



LAVORO E WELFARE

Decontribuzione per i giovani neoassunti fino ai 35 anni

Introduzione del salario minimo mobile, definito in accordo tra le parti sociali e sulla base dei settori produttivi

Introduzione del Buono Lavoro quale strumento di disciplina e regolazione dei lavori estemporanei

Unico regime di ammortizzatori sociali che riguardi tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi, imprenditori)

Riforma del reddito di cittadinanza

Previdenza integrativa a favore dei giovani neoassunti fino a 35 anni

UN FISCO SOSTENIBILE PER I GIOVANI E IL PIANETA

Riduzione graduale in 5 anni dell’acconto annuale Iva

No tax area per tutti i lavoratori fino a 10 mila euro e riduzione delle aliquote Irpef a tre: al 23% fino a 40mila euro; al 28% fino a 70mila euro; al 38% sopra i 70mila euro;

Riduzione dell’acconto Irpef, Irap e Ires dal 100% all’80%

Meno inquini, meno paghi: tassazione ambientale incentivante per le aziende che riducono la CO2 e altre sostanze inquinanti

Riforma fiscale ecologica per eliminare i sussidi dannosi per l’ambiente

Eliminare le discriminazioni fiscali di genere, riducendo fino a 5 punti percentuali l’aliquota Irpef sul reddito più basso della “famiglia fiscale”

Accordo preventivo con il fisco per la determinazione del reddito tassabile e dei pagamenti da eseguire in corso d’anno per le imprese individuali

UN BILANCIO PUBBLICO “COME SE CI FOSSE UN DOMANI”

Contrastare l’evasione fiscale attraverso il pieno incrocio delle banche dati

No a condoni fiscali

Riduzione graduale del rapporto debito pubblico/Pil

Piani quinquennali di riduzione del debito pubblico

Semplificare la legislazione fiscale, ridurre le spese fiscali ed eliminare progressivamente i trattamenti speciali particolari

Introduzione in Costituzione del principio di equità generazionale per evitare scelte miopi che creano indebitamento irresponsabile verso le nuove generazioni

DIRITTI DI CIVILTA’

Ius Scholae

Legalizzazione dell’eutanasia

legalizzazione della cannabis

Diritto all’aborto garantito da almeno una presenza minima di medici non obiettori di coscienza in tutti i presidi ospedalieri

Introduzione del matrimonio egualitario, estensione dell’adozione alle coppie, sposate o meno anche dello stesso sesso e alle persone single

Riconoscimento alla nascita dei figli del partner per le coppie dello stesso sesso

Regolamentare la cosiddetta “carriera alias” a livello nazionale nelle università e nelle pubbliche amministrazioni

Informazione in materia di salute sessuale e relazioni affettive nelle scuole

Contrasto ai crimini e ai discorsi d’odio basati su orientamento sessuale e identità di genere

Stop alle terapie riparative

Regolamentazione del lavoro sessuale

Riformare la legge in materia di Procreazione Medicalmente Assistita e dare accesso ai percorsi di PMA alle donne single e coppie di donne

Riduzione al 4% (attualmente al 10%) dell’Iva sugli assorbenti (cd Tampon tax)

Commissione nazionale indipendente sui diritti umani

Abolire la Legge Bossi-Fini, realizzando canali legali di ingresso per cittadini extracomunitari consentendo la regolarizzazione dei lavoratori stranieri già presenti in Italia

Porre fine al memorandum d'intesa sulla migrazione siglato tra il governo italiano e quello libico

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

Riformare la normativa in materia di Proposte di Legge di Iniziativa Popolare e Referendum

possibilità di sottoscrivere digitalmente le proposte di Referendum e di Legge di Iniziativa Popolare, realizzando la piattaforma online pubblica e gratuita

Estendere l’uso della firma digitale anche al fine di sottoscrivere le liste elettorali che intendono presentarsi alle elezioni

Garantire il diritto di voto anche ai lavoratori e agli studenti fuori sede



AMBIENTE ED ENERGIA

Puntare a un tetto massimo del prezzo del gas a livello europeo al fine di contrastare l’aumento del costo dell’energia

Sviluppare una politica energetica europea allineata con quella climatica

Ridurre drasticamente la burocrazia per le fonti rinnovabili

Rafforzare la ricerca e la cooperazione scientifica sull’energia nucleare

Realizzare il deposito nazionale per tutti i rifiuti radioattivi

Stop ai condoni edilizi

Realizzazione di impianti di rigassificazione e realizzazione di un termovalorizzatore per il Comune di Roma



CONCORRENZA PER LA CRESCITA ECONOMICA

Ridurre significativamente le partecipazioni pubbliche e aumentare il ricorso alle gare per i servizi pubblici locali

Revisione dei beni in concessione, a partire dall’attuazione della riforma di Draghi sui balneari

Diffusione delle reti 5G

Liberalizzare il mercato ferroviario regionale

Aumentare le licenze dei taxi ed equipararle con le altre forme di mobilità, come gli NCC

Riduzione dei vincoli di orari di apertura e chiusura dei negozi e liberalizzazione dei saldi

Liberalizzazione del mercato dei diritti d’autore superando il monopolio di fatto della Siae

Vendita di ITA Airways