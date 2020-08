Puglia, Altieri: "Sarò vicepresidente esterno. Ecco perché non sono candidato"

"Sono stato indicato per fare il Vice Presidente della Regione Puglia incarico che ricoprirò in giunta come esterno al consiglio. Non è una compensazione per il mio passo indietro ma la sintesi che si è trovata a livello nazionale per riunire il centrodestra dopo le divisioni del passato, il cui merito è oggi essenzialmente di Matteo Salvini". Con queste parole Nuccio Altieri spiega ad Affaritaliani.it la sua mancata candidatura nelle liste della Lega alle elezioni regionali in Puglia del 20-21 settembre.



"Vinceremo come squadra e nell’interesse del cambiamento, farò il massimo in questo ruolo che mi è stato affidato e che ricoprirò solo in caso di affermazione del centrodestra, perché noi giochiamo solo per vincere! Sto facendo campagna elettorale per la Lega girando ogni giorno da Nord a Sud tutta la Puglia provincia per provincia insieme ai candidati al consiglio regionale e ai parlamentari. In Puglia vinceremo le elezioni grazie al grande risultato della Lega, che è l’unica vera novità! Ieri a Trani alle 18.00 con 35 gradi c’erano oltre mille persone in piazza per Matteo Salvini, Emiliano in piazza non troverebbe 15 persone, perciò rimane chiuso nelle stanze del Potere e cercare di rinviare le elezioni. Ma noi non glie lo permetteremo!", conclude Altieri.